Üniversite öğrencileri kampüste atık topladı

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde öğrenciler, "Sıfır Atık Projesi"nde farkındalık oluşturmak için kampüste atık topladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde sürdürülen proje kapsamında üniversite öğrencileri çalışma yaptı.

Kampüs çarşıda toplanan öğrenciler, çevrede gördükleri atıkları topladı. Toplanan çöpler ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderildi.

Sıfır Atık Yönetim Sistemi Genel Koordinatörü Çağdaş Gönen, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin bir yıldır uygulandığını söyledi.

Üniversitenin bu konuda elinden geleni yaptığını ifade eden Gönen, şunları kaydetti:

"Üniversitemizde kendi imkanlarımızla sıfır atık yönetim sistemini kurduk. En iyi 6'lı ayırma sistemi yapıyoruz. Proje kapsamında personel ve öğrencilerimize eğitim verdik. Atıklarımızı, kaynağında 6 farklı şekilde cam, plastik, metal, kağıt, organik ve geri dönüşemeyen olmak üzere ayırıyoruz. Kurduğumuz toplama siteminde atıkları balyalayarak geri dönüşüme kazandırıyoruz. Bugün sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmak için kampüsümüzde öğrencilerimizle birlikte bütün atıkları aldık. Onları türlerine ayıracağız ve geri dönüşüme kazandıracağız."

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan da Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar'ın sıfır atık projesine çok destek verdiğini aktardı.