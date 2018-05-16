UNESCO'nun logo desteği verdiği sergi Eskişehir'de açılacak

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hicran Hanım Halaç küratörlüğünde, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "Genç Parmaklardan UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Türkiye" sergisi açılacak.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ve üyeleri tarafından logo desteğine layık görülen ve kültürel miras farkındalığın sağlanması için düzenlenecek sergi, NeoPlus Alışveriş Merkezi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Sanat ve Tasarım Galerisi'nde gerçekleşecek.

19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Gençlik Bayramı'nda açılacak sergi, 24 Mayıs'ta katılımcı öğrencilere kültürel miras koruyucu meleği sertifikaları takdim verilmesiyle sona erecek.