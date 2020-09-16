Uluslararası Turizm Filmleri Festivali artık Nevşehir’de düzenlenecek

Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali öncesinde Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı düzenlendiği basın toplantısında Uluslararası Turizm Filmleri Festivali bu yıldan itibaren Kapadokya’da düzenleneceğini açıkladı.

18 ülkeden yönetmen, yapımcı, festival yöneticisi, sosyal medya fenomeni ve turizm sektörü temsilcisini buluşturan Uluslararası Turizm Filmleri Festivali’nin Türkiye etabı Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı. Bu akşam ilki gerçekleştirilecek olan film gösterimi öncesinde Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı düzenlediği basın toplantısında bu yıldan itibaren Uluslararası Turizm Filmleri festivalinin Nevşehir’de düzenleneceğini açıkladı. Belediye Başkanı Arı, “Sadece Türkiye’nin değil Dünyanın en özel destinasyonlarından birinde bulunuyorsunuz. Tarihi ve coğrafi özellikleri ile sizleri muhteşem bir tecrübe bekliyor. Kapadokya aynı zamanda birçok film çekimi için doğal bir plato özelliği taşımaktadır. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali bu yıldan itibaren Kapadokya’da düzenlenecektir. Nevşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festivalimizde sizleri ağırlamaktan son derece mutluluk duyuyoruz. Festivalimiz hem bir film festivali hem de bir turizm festivali özelliği taşımaktadır. Bu nedenle ülkemizin turizm başkenti olan Kapadokya’da festivalimizin düzenlenmesi için büyük bir çaba sarfettik. Yaşadığımız bu pandemi sürecinde gerekli en yüksek önlemleri aldığımız organizasyonumuzda film gösterimlerini tarihi bir mekanda Nevşehir Kalesinde düzenliyoruz. Festival kapsamındaki tüm etkinliklerimizde sosyal mesafe ve hijyen önlemleri ön planda tutulmaktadır. 20 üye ülkede 30 yıldır düzenlenen bu önemli organizasyonun şehrimizde düzenlenmesinde katkısı olan Uluslararası CIFFT Federasyonuna, değerli yönetim kuruluna ve aramızda bulunun değerli üye ülke başkanlarına destekleri için teşekkür ediyorum. Bu yıl festivalimize 45 ülkeden 350 film katıldı. Festivalimize katılan, ödül alan ve bu yıl aramızda bulunan tüm yönetmenlerimizi şimdiden tebrik ediyoruz. Sizleri Paşabağları Ören Yerinde düzenlediğimiz muhteşem bir ödül töreni bekliyor. Mistik atmosferi ile bu güne kadar düzenlenmemiş bir ödül töreni ile festivalimizi taçlandırıyoruz” dedi.

Festival Başkanı Can Saraçoğlu ise, amaçlarının sadece film sektörünü ve sineme sektörünü beslemek değil, turizm sektörünü beslemek olduğunu ifade ederek, “Buraya gelen misafirlerimiz Dünya’nın ünlü film yönetmeleridir. Onların yayınladığı bir video ülkemizi tanıtımı açısından çok çok önemlidir. Başta Turizm Bakanlığına bizleri desteklediği için teşekkür ederim. Ayrıca bizlere kapılarını açan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya teşekkür ederiz. “ diye konuştu.

Nevşehir Belediyesi’nde düzenlenen basın toplantısına Belediye Başkanı Rasim Arı’nın yanı sıra Festival başkanı Can Saraçoğlu, Uluslararası Sirk Federasyonu Başkanı Alecander Kammel katıldı.