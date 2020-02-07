Türkiye’nin tek ’İnsansı Taşlar Sergisi’ Nevşehir’de açıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘İnsansı Taşlar Sergisi’ bir alışveriş merkezinde açıldı. El değmeden doğada kendiliğinden oluşan birbirinden ilginç taşlar, 40 gün boyunca sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Türkiye’nin tek, dünyanın ikinci İnsansı Taşlar Müzesi’ni kuran Ahmet Aslan’ın koleksiyonunda yer alan birbirinden ilginç taşlardan oluşan serginin açılışı, Belediye Başkanı Rasim Arı ve protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

20 yılı aşkın süredir Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çobanlık yapan ve merada uzaklaşan koyunları yavaşlatarak döndürmek için eline alıp atmak istediği taşın insan suretine benzediğini görünce bu taşlara odaklanan Ahmet Aslan’ın doğadan topladığı taşlardan oluşan sergiyi gezen Başkan Arı ve beraberindekilere, Aslan tarafından taşlara ilişkin bilgi verildi.

Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, insanları hayret içerisinde bırakan serginin İzmir’in ardından ilk kez Nevşehir’de sanatseverlerin beğenisine sunulduğunu belirterek, yakın zamanda turizme kazandırılacak olan Nevşehir Kalesi etrafında bunun için bir müze kurulacağını açıkladı. Müzenin bu alanda Türkiye’de tek, dünyada ise ikinci olacağını ifade eden Arı, “Şehirde fiziksel değişimle birlikte zihinsel değişimi de gerçekleştireceğimizi söylemiştik. Zihniyet değişimini gerçekleştirecek işlerden bir tanesi bu. Nevşehir yakın zamanda sanatsal ve sportif faaliyetlerin merkezi haline gelecek. Bunun için her türlü fırsatı değerlendiriyoruz. Son dönemde bu amaçla gerçekleştirdiğimiz etkinliklere hemşehrilerimiz büyük ilgi gösteriyor. Eminim bu sergi de Nevşehirlilerin büyük ilgisini çekecek. Ahmet Aslan’ın Türkiye’nin farklı noktalarında 10 yıllık bir süre içerisinde doğadan topladığı taşlardan oluşan sergiyi Nevşehirliler ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Sergiyi 10 yılda hazır hale getirdiğini söyleyen Ahmet Arslan, "Bu 10 yıllık bir çalışmanın ürünüdür. Uzaklaşan koyunları yavaşlatmak istediğim için elime aldığım taşın insan suretine benzediğini görünce o taşı atmayıp cebime koydum. Ve o taş beni buralara getirdi. Edirne’de, İzmir’de ve son olarak da bu sergi bugün burada Nevşehir’de yapılıyor. Asıl amacımız sergiden sonra Nevşehir Kale projesinde Nevşehir Belediyesinin katkılarıyla bu müzeyi buraya açmak. Bu müzede dünyanın ikinci insanı taşlar müzesi olacak” dedi.

“Sergiyi gezenler şaşırıyor”

Türkiye’nin tek İnsansı Taşlar Sergisi’nin kurucusu Ahmet Arslan, sergiye gelenlerin taşlara şaşkınlıkla baktıklarını söyledi. Arslan, “İnsanlar tabi şaşırıyor. Heykel sanatı var ama bu alanda çalışma oldukça fazla. Yani el sanatı hemen hemen her yerde karşımıza çıkıyor. Fakat bu sergimiz doğanın bir sanatıdır. Kendiliğinden oluşmuş olduğu için daha çok ilgi çekiyor. Çünkü insanlar bu taşları görünce şaşırıyor. Bu oluşum insanları etkiliyor” diye konuştu.

“Trump benzeri taş ilgi çekiyor”

İnsansı Taşlar Sergisi’’nde 230 eser sergilenirken, ABD Başkanı Donald Trump benzeri taş serginin en dikkat çeken eserleri arasında yer alıyor. Sergide uzaylılar ve Atatürk benzeri taşın yanı sıra dinazor, kartal benzeri taşlar de yer alıyor. Arslan, “Sergimiz içerisinde Trump, kalp, Atatürk, Süleyman Seba, ölmüş insan yüzünü yansıtan taşlar yer alıyor. Bunun yanı sıra ayakkabı, dnazor güvercin, kartal şekillerini yansıtan eserlerimiz de bulunuyor. Japonya’da insanı taşlar müzesinde bin 700 eser yer alıyor. Hedefin 3 yıl içerisinde Nevşehir Belediyesinin katkılarıyla da bu rakamı geçerek dünyanın en büyük insansı taşlar müzesini açmak” şeklinde konuştu.

Serginin açılış törenine Belediye Başkanı Rasim Arı’nın yanı sıra Belediye Başkan yardımcıları İbrahim Yüzer, Bektaş Demir ve Mustafa Alevli, Nevşehir Belediye Spor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdem Eylenen, İl Müftüsü Yakup Öztürk, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, birim müdürleri ile vatandaşlar katıldı.