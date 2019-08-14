Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Önen: Çin'de Göbeklitepe rüzgarı esiyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'yi ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Önen, 12 bin yıl öncesine ait anıtsal mimari yapılarıyla dikkati çeken Göbeklitepe'nin sadece Şanlıurfa ve Türkiye'nin değil tüm dünyanın gözbebeği olduğunu söyledi.
Bütün dünyada tüm güçleriyle Göbeklitepe'nin tanıtımını yaptıklarını dile getiren Önen, şöyle konuştu:
Önen, her yıl daha fazla Çinli turisti Türkiye'ye çekmeyi amaçladıklarını vurguladı.
Çinli turistlerin ilgisini daha fazla çekebilmek için geçen yıl bu ülkenin ünlü yazar ve gazetecilerini Türkiye'de ağırladıklarını belirten Önen, "Onlara Göbeklitepe'yi gezdirdik. Önceleri Çinli turistler daha çok Kapadokya'ya gidiyordu ama artık yeni destinasyon noktaları arasına Göbeklitepe'yi de aldık. Çin'de gerçekten Göbeklitepe ile alakalı bir rüzgar esiyor diyebiliriz." ifadelerini kullandı."Göbeklitepe'nin tanıtımı Türkiye'nin de tanıtımı demek"
Yaptıkları çalışmalar neticesinde, 2018'de, bir önceki yıla göre yüzde 60 artışla 400 binin üzerinde Çinli turisti Türkiye'de ağırladıklarını bildiren Önen, şunları kaydetti:
"Önümüzdeki yıllardan itibaren bu sayıda daha da artış yaşanacak ve inşallah daha fazla Çinli turisti Türkiye'de, Şanlıurfa'da ve Göbeklitepe'de ağırlayacağız. Göbeklitepe'nin tanıtımı, aynı zamanda Türkiye'nin de tanıtımı demek, tarihine ve kültür dokusuna sahip çıkmak demek."