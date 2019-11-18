Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatına 'kadın eli'

ARTVİN (AA) - Milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES inşaatında, 15'i mühendis, 10'u tekniker olmak üzere 25 kadın görev alıyor.

İşletmeye alındığında üretilecek enerjiyle 650 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılama potansiyeline sahip olacak ve milli bütçeye yıllık 1 milyar 250 milyon lira katkıda bulunacak Yusufeli Barajı ve HES inşaatında çalışan kadın personel, herkesin takdirini topluyor.

Türkiye'nin en prestijli ve gözde projeleri arasında gösterilen Yusufeli Barajı ve HES inşaatında, zor coğrafi koşullara rağmen başarılı işler ortaya koyan kadın personel, Türk kadınının her koşulda ve sektörde başarıyla çalışabileceğinin en güzel örneğini sergiliyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesine 8 kilometre mesafede Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak projenin, 2021'de tamamlanması planlanıyor.

İnşaat mühendisi Nihan Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1,5 yıldır projede görev aldığını söyledi.

Baraj gövde beton dökümünde çalıştığını belirten Akkaya, "Tamamlandığında 4 milyon metreküp beton ihtiva edecek barajda şu ana kadar yaklaşık 2 milyon metreküp beton dökümü tamamlandı. Gövde yüksekliği 148 metreye ulaştı. Gövde beton döküm çalışmaları gece gündüz aralıksız devam ediyor." diye konuştu.

Akkaya, kadın mühendis olarak çalışmanın zorlukları olduğunu ancak yaptıkları her işte "Belli ki kadın eli değmiş." dedirtmek için çaba sarf ettiklerini anlattı.

Böylesine zorluk derecesi yüksek, önemli bir projede çalışmanın verdiği gururla bütün zorluklarla baş etmeye çalıştıklarını ifade eden Akkaya, "Mühendislik harikası Yusufeli Barajı'nda bir kadın mühendis olarak çalışmaktan gurur duyuyorum. Türk kadının gücünü barajda, plazada, fabrikada, her yerde görüyoruz, görmeye de devam edeceğiz." dedi."Kadın eli değen her şey daha güzel oluyor"

Baraj inşaatında 1 yıldır çalışan elektrik elektronik mühendisi Cansu Yıldız da 3 üniteden oluşan Yusufeli Barajı ve HES tesisinin toplam kurulu gücünün 558 megavat, yıllık enerji üretiminin ise 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacağını kaydetti.

Türkiye'nin en büyük projesinde bu kadar genç yaşta çalışmanın gurur verici olduğunu vurgulayan Yıldız, "Kadınların her sektörde başarılı olacağını kanıtlıyoruz. Zaten kadın eli değen her şey daha güzel oluyor. Zorlu koşullarda ve engebeli arazide çalışsak da geriye dönüp baktığımızda yaptığımız güzel işler, yaşadığımız zorlukları unutturuyor." ifadesini kullandı.

Yıldız, babasının kendisi için kurduğu mühendislik hayalini, Yusufeli Barajı gibi bir projede çalışarak gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu da dile getirdi.

"Barajın yapımında alın terim olduğu için mutluyum"

Elektrik elektronik mühendisi Sevda Ceren Cihan ise Artvinli olduğunu ve memleketinde çalışmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye ve dünyanın en büyük projelerinden birinde yer aldığına işaret eden Cihan, "Bu bizi onurlandırıyor. Barajın yapımında benim de alın terim olduğu için mutluyum. İşimi, mesleğimi seviyorum. Çocuklarıma anlatacak anılar biriktiriyorum." dedi.

Harita teknikeri Kader Çelik, 2 yıldır barajda çalıştığını kaydederek, "Burada hava şartları bizi zorluyor. Kışlar çok soğuk, yazlar çok sıcak. Tüm zorluklar bir yana burada çalışmaktan çok mutluyuz. Yusufeli Barajı'nda çalıştığımızı duyanlar bize hayranlık duyuyor. Bu da insanı gururlandırıyor." diye konuştu.

Muhabir: Yusuf Okur