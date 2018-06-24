Türkiye sandık başında

YOZGAT (AA) – Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 70 yaşındaki Mehmet Orhan (70) ambulansla oy kullanmaya getirildi.



Milli Egemenlik Ortaokulu 1018 numaralı sandıkta oyunu kullanan Orhan, oy kullanmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu söyledi.

Orhan, "Biz bu ülkenin ekmeğini yiyor, suyunu içiyoruz. Oy kullanmak bir vatandaşlık görevidir. Ben de hastaneden ambulansla gelerek bu görevi yerine getiriyorum. Vatana millete hayırlar getirmesini diliyorum.” dedi.

Bazı vatandaşların da tekerlekli sandalye ile getirilip oy kullandıkları gözlendi.