Türkiye, Kuzey Makedonya Yörüklerini sevindirdi

ÜSKÜP (AA) - Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) ramazan yardımları kapsamında, Kuzey Makedonya'nın doğusunda Osmanlı döneminden beri kimlik ve kültürlerini koruyarak yaşayan Yörüklere gıda kolisi ulaştırıldı.

Bu yıl "Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin" sloganıyla yola çıkan vakıf gönüllüleri, Kuzey Makedonya'da başta Üsküp olmak üzere hem şehir merkezlerinde hem de kırsalda yaşayan ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Vakıf ekipleri, Osmanlı döneminde buraya yerleşen ve ülkenin doğusundaki yerleşim yerlerinde kimliklerini ve kültürlerini koruyarak yaşayan Yörüklere ulaştı.

Türkiye'deki din kardeşlerinin selamını ve yardımlarını yüzlerce kilometre uzaktaki soydaşlara ulaştıran ekipler, gıda paketlerini tek tek ailelere teslim etti, çocukları ise balon ve şekerle sevindirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan sevincini Kuzey Makedonya'daki soydaşlarla idrak etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaklaşık 2,5 yıldır ülkede görev yaptığını belirten Alkan, şunları kaydetti:

"Buradaki soydaşlarımıza, Türkiye'deki kardeşlerinin kendilerini unutmadığı mesajını vermek için gayret ediyoruz. Köylerdeki kardeşlerimizin market imkanı olmadığı için onlara gıda kolisi teslim ediyoruz. 250 koli yardımı ayarladık. Ramazanın teması infaktır, infak kardeşliği güçlendirir. Biz de kardeşliğimizi güçlendirmek için buradayız. Köylerde yaşayan, mağdur ve fakir olan, hem de soydaş olan Müslüman kardeşlerimize yardım ulaştırdık."

Yardım kolilerinin dağıtımına, Diyanet İşleri Başkanlığı Avrasya Ülkeleri Daire Başkanı Ömer Faruk Savuran da katıldı.