NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde, "8 ülke, 8 şehir, 1 festival" sloganıyla düzenlenen 3. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali kapsamında hazırlanan "Türk Ana ve Türk Dünyası Belgesel Film Gösterimi" yapıldı.

Şehit Ömer Halisdemir ve tüm şehitler anısına gerçekleştirilen, 8 farklı Türk Cumhuriyeti'nden "Türk Ana" temalı çekimlerin birleştirilmesiyle hazırlanan film, farklı ülkelerin kendi bakış açısını, kadınını ve annesini anlatıyor.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF) Başkanı Menderes Demir, üniversitenin kongre ve kültür merkezindeki törende yaptığı konuşmada, Türk dünyası kültürüne katkı sunmak için 3 yıldır Türk dünyası belgesel film festivali ve yarışmaları adı altında bu etkinliği yürüttüklerini söyledi.

Etkinlikte üniversite, sivil toplum örgütleri ve devletin önemli kurumlarıyla paydaş ve proje ortaklığında bulunduklarını belirten Demir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin proje ortaklığı yaptığını, destek ve katkı sağladığını aktardı.

Demir, amaçlarının Türk dünyasının kültürünü dünyaya sunmak olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gerek Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ve gazetecilerini bir araya getirmek gerekse Türk kültürüyle ilgili yaptığımız bu tür etkinlikler, Türk dünyasının geniş bir coğrafya ve engin bir kültüre sahip olan değerlerini gazeteci ve iletişimciler vasıtasıyla yine film ve belgesel vasıtasıyla öncelikle kendi akrabalarımıza anlatabilmek, akabinde de ortaya çıkan değeri dünyaya sunabilmek. 3 yıldan bu yana önemli belirli bir mesafe katettik. Türk dünyasının en ücra köşesi Kırgızistan Bişkek'te Manas Üniversitesinde gösterimler yaptık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kazakistan'da, Özbekistan'da, Türkiye'de dolayısıyla geniş coğrafyadaki Türk dünyasının tüm bölgelerinde irtibat kurduk. Bu yıl biz özel bir çalışma daha yaptık. Bu çalışmamızda tümümüzün yüreklerini titreten annelerimizi konu edinen 8 ülke 8 anne 'Türk Ana' diye bir film çektik. Kırgızistan'dan Kazakistan'dan, Özbekistan'dan Makedonya'dan Türkiye'den, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Tataristan'dan annelerimizi çekip bir filmde birleştirdik."

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar da başta şehit Ömer Halisdemir olmak üzere tüm şehitlerin anısına gerçekleştirilen bu program vesilesiyle şehitleri bir kez daha yad ettiklerini söyledi.

Bu filmin toplumsal yaşam gerçekliğini konu edinen belgesel filmlerin önemi bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Prof. Dr. Kar, şöyle konuştu:

"Gerçek olaylardan ve belgelerden yola çıkarak farklı toplumsal, kültürel yaşam biçimlerini işleyen ve yaşanılan sosyal ve tarihsel dönemi kayıtlayan belgesel filmler, döneme tanıklık etmesi ve kamuoyunu bilgilendirmesi bakımından önemli bir türdür. Bu açıdan Türk dünyasından belgesel sinemaya gönül vermiş önemli kişilerin bir araya getirildiği ve 'Türk kültürü' ve 'Türk'ün dünyaya bakışı' temasının işlendiği bu proje, hem ortak kültürel değerlerin ortaya çıkarılması ve geleceğe taşınması hem de Türk değerlerinin tüm dünyaya tanıtılması açısından önemli bir role sahiptir. Türk medeniyetini ve birikimlerini koruyarak gelecek nesillere aktarmak için günümüzün en iyi kitle iletişim aracı olan sinemayı kullanmak, kültürümüzün diyardan diyara taşınmasına olanak sağlayacaktır."

Konuşmaların ardından izlenen film, büyük beğeni topladı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Demir'e plaket verdi.



