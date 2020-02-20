Turizmin Geleceği Platformu Ankara’da Buluştu

2015 yılından beri üçüncüsü gerçekleşen Başkanlar Kampı etkinliği Otel2000 ev sahipliğinde gerçekleşti. Türkiye ve KKTC’deki Üniversite Kulüp/Topluluk Başkanları ve Üniversite Temsilcileri ile bir araya gelindi. Ankara’nın sembollerinden olan Anıtkabir ve Ankara Kalesi rehber eşliğinde ziyaret edildi.

Etkinlik boyunca Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Sn. Kamil Özer, Türsab Byk Başkanı Sn. Engin Şahin ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Orta Anadolu Başkanı Sn. Birol Akman ziyaret edildi ve teşekkür plaketleri Turizmin Geleceği Platformu Başkanı Sn. Mustafa Güdek tarafından takdim edildi. Ziyaretler kapsamında Gastronomi ve Turizmin geleceği hakkında sohbetler gerçekleştirildi ve geleceğin turizmcilerinin soruları yanıt buldu.

Etkinlik sonunda gerçekleşen Kulüp/Topluluk Başkanları ve Üniversite Temsilcileri toplantısında 2015 yılından bugüne gerçekleştirmiş oldukları faaliyetleri sunum olarak paylaşıldı. Kulüp/Topluluk Başkanları ve Üniversite Temsilcilerinin yaşadıkları sorunlar konuşuldu ve bu sorunlara çözüm önerileri üretildi. İlerleyen günlerde gerçekleşecek olan etkinlikler duyuruldu ve değerlendirmeler yapıldı.

Toplantı sonunda Platform Yönetim Kurulu belirlendi. Katılımcılara Platform Başkanı Mustafa Güdek tarafından sertifikaları takdim edildi.

Turizmin Geleceği Platformu Yönetim Kurulu;

Başkan: Mustafa GÜDEK

Genel Sekreter: Melik ÇELİK

Başkan Yardımcısı: Fatih ARMAN

Başkan Yardımcısı: Ali TULGAÇ

Yönetim Kurulu Üyeler: Bilge Hatun UYAN, Celal CEYLAN, Yunus Emre ATAŞ



