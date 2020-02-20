Turizmin Geleceği Platformu Ankara’da Buluştu
Turizmin Geleceği Platformu ‘’III. Başkanlar Kampı’’ etkinliği Ankara’da gerçekleşti.
2015 yılından beri üçüncüsü gerçekleşen Başkanlar Kampı etkinliği Otel2000 ev sahipliğinde gerçekleşti. Türkiye ve KKTC’deki Üniversite Kulüp/Topluluk Başkanları ve Üniversite Temsilcileri ile bir araya gelindi. Ankara’nın sembollerinden olan Anıtkabir ve Ankara Kalesi rehber eşliğinde ziyaret edildi.
Etkinlik boyunca Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Sn. Kamil Özer, Türsab Byk Başkanı Sn. Engin Şahin ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Orta Anadolu Başkanı Sn. Birol Akman ziyaret edildi ve teşekkür plaketleri Turizmin Geleceği Platformu Başkanı Sn. Mustafa Güdek tarafından takdim edildi. Ziyaretler kapsamında Gastronomi ve Turizmin geleceği hakkında sohbetler gerçekleştirildi ve geleceğin turizmcilerinin soruları yanıt buldu.
Toplantı sonunda Platform Yönetim Kurulu belirlendi. Katılımcılara Platform Başkanı Mustafa Güdek tarafından sertifikaları takdim edildi.
Turizmin Geleceği Platformu Yönetim Kurulu;
Başkan: Mustafa GÜDEK
Genel Sekreter: Melik ÇELİK
Başkan Yardımcısı: Fatih ARMAN
Başkan Yardımcısı: Ali TULGAÇ
Yönetim Kurulu Üyeler: Bilge Hatun UYAN, Celal CEYLAN, Yunus Emre ATAŞ