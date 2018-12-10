Turistlere kanunun inceliklerini anlattı

KONYA (AA) - Mevlana Kültür Merkezi'nde stant açan kanun ustası İbrahim Bakım, yaptığı enstrümanı yerli ve yabancı turistlere anlattı.

Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 745. yılında törenlerle anılıyor. Her yıl 7-17 Aralık'ta düzenlenen anma törenlerine yurt içi ve dışından binlerce ziyaretçi katılıyor.

Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, Mevlana Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda yer alan Türk el sanatları ustaları, her gün belirli saatlerde, sanatları hakkında ziyaretçilere sunum yapıyor.

Kanun yapım ustası İbrahim Bakım, açtığı stantta yaptığı sunumda, bu enstrümanın, çok hassas bir işçilik gerektirdiğini söyledi.

Kanunun, zaman içerisinde birçok yenilik geçirerek son halini aldığını belirten Bakım, "Ortaya görüntü olarak bir kanun koyabilirsiniz. Ancak doğru yöntemlerle yapılmamışsa, o kanundan doğru sesler çıkmaz." diye konuştu.

Bakım'ın standında yer verdiği kanunlar ve bu enstrümanın imalatında kullanılan araç gereçler, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.