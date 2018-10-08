Tramvayda kitap dağıtıldı

KAYSERİ (AA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından 13-21 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan 2. Kayseri Kitap Fuarı için tramvay seferlerinde kitap dağıtımı yapıldı.

Belediyeden yapılan yaçıklamaya göre, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde 13-21 Ekim tarihlerinde arasında yapılacak olan kitap fuarı için gece boyunca tüm raylı sistem araçlarına kitaplar ve fuarla ilgili kitapçıklar asıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, tramvay içerisinde vatandaşları fuara kitap dağıtarak davet etti.

Kayseri'yi Türkiye'nin en fazla okuyan şehri yapmak için gayret gösterdiklerini belirten Çelik, Düvenönü Durağı'nda başladığı 2. Kayseri Kitap Fuarı davetini farklı tramvay duraklarında da sürdürdü.