Torosların sakladığı Mennan Kalesi ziyaretçilerini bekliyor

KARAMAN (AA) - MEHMET ÇETİN - Karaman'ın Ermenek ilçesinde Torosların çıkılması zor bir zirvesinde ne zaman yapıldığı bilinmeyen ve en son Karamanoğlu Beyliği tarafından kullanılan Mennan Kalesi tarih, doğa ve fotoğraf severler için eşsiz güzellikler sunuyor.

Sarp bir arazi üzerine kurulduğu için alınması oldukça güç olan kalenin, tarih boyunca Hitit, Lidya, Asur, Pers, Selevkos, Roma, Bizans, Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı döneminde kullanıldığı biliniyor.

Göksu Nehri'nin Erik Deresi ile birleştiği noktada, üç tarafı sarp kayalıklarla çevrili, sadece batı yamacındaki Mazı yaylasındaki dar bir şeritten ulaşılabilen kale, tabla şeklinde bir tepenin üzerinde yer alıyor.

Mennan Kalesi, içindeki sarnıçlar, depolar, barınaklar, burçlar ve gizli tünelleri ile gördüğü onca harbe rağmen zamana meydan okurcasına varlığını sürdürüyor.

Son olarak, Fatih Sultan Mehmet devrinde Karamanoğlu Pir Ahmed Bey'in, Osmanlı ile yaptığı savaşı kaybederek Mennan Kalesi'ne sığındığı, ancak onu takip eden Osmanlı sadrazamı Gedik Ahmed Paşa'nın kaleyi ele geçirdiği bilgisi tarih kaynaklarında bulunuyor.

Günümüzde kaleye oldukça zorlu bir yolculuktan sonra ulaşılıyor. Ermenek ilçesine 33 kilometre uzaklıktaki kaleye, yol ayrımından sonra orman içinde yapılan yaklaşık 5 kilometrelik bir yürüyüşten sonra çıkılabiliyor.

- İlçe 5 bin yıllık tarihi barındırıyor

Ermenek Belediye Başkanı Uğur Sözkesen AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 bin yıllık tarihe sahip ilçenin Firan, Asar ve Mennan kalelerinin arasına kurulmuş, Karamanoğullarına ev sahipliği yapmış bir yerleşim yeri olduğunu söyledi.

Karamanoğlu Beyliği'nin Ermenek'te son bulduğunu belirten Sözkesen, "Akdeniz ve İç Anadolu'da hangi yerleşim yerine gitseniz Karamanoğulları dönemine ait bir köprü, cami, medrese, kale görmek mümkün. Karamanoğulları gittikleri yere kültür götürmüştür. Bu büyük medeniyetin çıkış noktası Ermenek'tir. Mennan Kalesi de bunlardan biridir. Ne zaman yapıldığı bilinmeyen Mennan Kalesi de o zaman yeniden düzenlenerek bölge için önemli bir nokta konumuna getirilmiştir." diye konuştu.

- Restorasyonu için proje hazırlandı

Mennan Kalesi'nin önemli bir özelliğinin de Karamanoğlu Beyliğinin kaybettiği son toprak parçası olduğunu dile getiren Sözkesen, şöyle devam etti:

"Mennan Kalesi ulaşımı zor bir bölgededir. Tek noktadan bağlantısı vardır. Diğer yönlerden ulaşılması mümkün değildir. Kale, içinde yaşayanların korunması noktasında son derece güvenli bir noktadadır. Kalenin olduğu alan birinci derece arkeolojik sit alanıdır. Restorasyonu için belediye olarak müracatlarımız oldu. Projeler hazırladık, izin bekliyoruz. Mennan ve diğer iki kalenin restorasyonu tamalandığında bu önemli kültür varlıkları halkımızın ve turistlerin kullanımına açılacak. Mennan Kalesi şimdiden doğa tutkunlarının güzergahında olan bir yer. Belediyemizi arayan onlarca fotoğraf ve doğa sporu kulüpleri Mennan Kalesi ve bölge hakkında bilgi almaktadır."

Sözkesen, kaleye oldukça zorlu bir parkurda yürüyüş yapılarak ulaşıldığına dikkati çekerek, "Zirveye ulaşıldığında ziyaretçileri muhteşem bir tarihi yapı karşılıyor. Ermenek Vadisi tüm güzelliğiyle görülebiliyor. İmkanı olan herkesi burayı görmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.



