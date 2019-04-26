Topladıkları bayat ekmekleri kazlara verdiler

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Avanos ilçesine bir grup üniversite öğrencisi, topladıkları bayat ekmekleri, Kızılırmak nehrindeki suni adada yaşayan kazlara verdi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde öğrenim gören bir grup öğrenci, "Damla projesi" adını verdikleri gönüllü çalışmayla kaldıkları öğrenci yurdu ve çevredeki atık bayat ekmekleri topladı.

Topladıkları ekmekleri belediyeye ait sandalla Kızılırmak'ın ilçeden geçen kısmında daha önce belediye tarafından yapılan adaya çıkaran öğrenciler, beraberlerinde getirdikleri poşetler içinde ekmeği adanın çeşitli noktalarına bıraktı.

Çalışmayı yapan öğrencilerden Nesli Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayat ekmeklerin çöpe atılmasından rahatsız oldukları için arkadaşlarıyla böyle bir uygulama başlattıklarını belirtti.

Yıldırım, "Kızılırmak nehri içindeki adada yaşayan kazlar kuluçka döneminde ve bazı yavrular yumurtadan çıkmaya başladı. Öğrenci arkadaşlarımızla, yurtta artan ve çevrede gördüğümüz atık ekmekleri biriktirerek kazları beslemek üzere çalışma başlattık. Çok sayıda arkadaş bayat ekmeklerini biriktirerek projemize katkı sağladı. Avanos Belediyesi de kazların yaşadığı adaya ulaşmamızda bize yardımcı oldu. Adaya çıkarak yuvaların çevrelerine ekmekleri bıraktık". dedi.