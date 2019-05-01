"Too Much Love" sergisi açıldı

ANKARA (AA) - "Too Much Love" sergisi, başkentli sanatseverlerle buluştu

Çek ressam, grafik tasarımcı ve illüstratör Jiri Votruba'nın eserlerinden olan sergi, CerModern'de açıldı.

Sergide, Pop Art portreleri, çizgi roman ve israf kültürüne atıfla hazırlanan 60 eser yer alıyor.

Votruba, serginin açılışında yaptığı konuşmada, daha önce birkaç kez geldiği Türkiye'yi çok beğendiğini söyledi. Burada sergi açmayı hep hayal ettiğini belirten Votruba, hayalini gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

CerModern'i çok beğendiğini ifade eden Votruba, "Çok sade ve resimleri göstermeye uygun bir galeri. Küresel portreler serisini ilk defa kesintisiz olarak sergileyebiliyorum. Arada seriyi bölen kapılar ve başka odalar yok." diye konuştu.

Çekya'nın Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenlenen sergi, 23 Haziran'a kadar CerModern'in Kuzey Hangar Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.