Ticaretin kalbi 500 yıllık tarihi çarşıda atıyor

KAHRAMANMARAŞ(AA) - Kaynaklarda 1500'lü yıllarda Dulkadirli Beyi Alaüddevle tarafından inşa ettirildiği belirtilen Kapalı Çarşı, kentin en eski ticaret alanlarından biri olarak dikkati çekiyor.

Kentin "eski Maraş" olarak adlandırılan bölgesinde yer alan Kapalı Çarşı, belli bölgelerden yapılan geçişlerle Saraçhane, Bakırcılar, Semerciler, Mazmanlar, Kuyumcular, Kazazlar ve Demirciler Çarşıları ile bütünleşiyor.

Bu çarşıların etrafında toplanmış çok sayıda atölye ve iş yeri, Türkiye'de geleneksel el sanatlarının en yoğun şekilde icra edildiği merkezlerden biri olarak öne çıkıyor.

Geçmişin bütün renklerini barındıran tarihi çarşıda turistler, kimi zaman çekişmeli bir pazarlığa kimi zaman da esnafın çay sohbetine şahitlik edebiliyor.

Günlük ürünler satan tablacılar ve yöresel kıyafetleri ile "Buz gibi mayam" diye seslenen mayamcılar da çarşıyı renklendiriyor.

Şehir merkezinde yer alması dolayısıyla ulaşımın da kolay olduğu çarşılar, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri durumunda bulunuyor.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin zengin tarihi ve kültürel değerlere sahip olduğunu söyledi.

Bu değerlerin başında da tarihi çarşıların geldiğini belirten Okay, Baharat Yolu'nda bulunan çarşıların tarihinin Dulkadiroğlu Beyliği dönemine kadar dayandığını anımsattı.

"Restore ederek turizme kazandırdık"

Tarihteki önemini bugün de koruyan çarşıları korumayı ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmayı kendilerine çok önemli bir görev saydıklarını dile getiren Okay, şunları kaydetti:

"Kapalı Çarşımız, Saraçhane, Bakırcılar, Semerciler, Mazmanlar, Kazazlar, Kuyumcular ve Demirciler Çarşıları ile bunların etrafında toplanmış atölye ve iş yerleriyle Türkiye'de geleneksel el sanatlarının en yoğun şekilde icra edildiği merkezlerin biri konumundadır. El sanatlarının birçok çeşidini burada görmek mümkündür. Çarşımızın tüm bu güzellikleri harmanlayarak şehrimizin turizmine önemli bir katkı sağladığını düşünüyorum. Tarihi çarşılarımızı restore ederek şehrimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere gezi alanları oluşturuyoruz. Bölgede tarihi değere sahip konaklarımızı da restore ederek turizme kazandırdık."

Okay, İstanbul'daki tarihi Kapalı Çarşı gibi Kahramanmaraş'taki Kapalı Çarşı'nın da kentin en önemli ticaret merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Cevdet Kabakcı ise 14 bin yıllık tarihe sahip kentte medeniyetlerin büyük bir kısmın izlerinin görüldüğünü belirtti.

Tarihi Kapalı Çarşı'da insanların aradıkları her şeyi bulabildiği için buraların yaşayan yerler olduğunu ifade eden Kabakcı, "Bu çarşıların restoresi için büyük emekler gösterildi. Kışın üzerine yağmurların yağdığı, yazın sıcaktan durulmayan bir haldeydi. Üstleri orijinalinde olduğu gibi kapatılmak suretiyle kışın sıcak, yazın da soğuk hale getirildi. Bu vesileyle çarşılarımız önem arz etmeye başladı. Bu çarşılar, 15. ve 16. yüzyıldan gelmesinden dolayı hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir." diye konuştu.

Kabakcı, çarşıların büyük bir bölümünün Büyükşehir Belediyesinin restorasyonlarıyla kaybolmaktan kurtulduğunu söyledi.

"Yaşayan bir çarşımız var"

Çarşı esnafından 60 yaşındaki Selahattin Ahlatlı da 5 yaşından beri tarihi çarşıda olduğunu belirterek, "Tabii eski günler aranıyor. Eski dostluklar da aranıyor ama hayatımızdan mutluyuz." dedi.

90 yaşındaki esnaf Ahmet Çıngıllı ise babasının Çanakkale Savaşı'ndan geldikten sonra açtığı iş yerinde, kendisinin de 5 yaşında çalışmaya başladığını söyledi.

Yıllarının çarşıda geçtiğini dile getiren Çıngıllı, "Benim de oğluma vasiyetimdir, burada işlerini devam ettirsin. Buralar eskiden de canlıydı şimdi de canlı. Eskilerden bugünler daha iyi sayılır. Şimdi milletimiz varlıklı." ifadelerini kullandı.

Kapalı Çarşı Taşhan Derneği Başkanı Şemsettin Namlı da 4 kuşaktır çarşıda esnaflık yaptıklarını belirtti.

Dedelerinden devraldıkları esnaflığı sürdürdüklerini ifade eden Namlı, "Dedelerimiz hepsi savaşlarda bu vatan için şehit düşmüşler. Biz de hala dedelerimizin izinden esnaflığımızı sürdürüyoruz. Yaşayan bir çarşımız var. Bir kişi bu çarşıya girdiği zaman ne ararsa bulur." diye konuştu.