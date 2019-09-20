Terör kurbanı kardeşlerin ismi Ovacık'ta yaşatılacak

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, PKK'lı teröristlerce döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu kardeşlerin anısına oyun ve sanat atölyesi kuruldu.

Ovacık Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzelman A.Ş. işbirliğinde, Pulur Mahallesi'nde bulunan belediye binasının dördüncü katında oluşturulan "Ayaz Oyun Atölyesi" ve "Nupelda Sanat Atölyesi"nin açılışı yapıldı.

Kaymakam Selçuk Haskırış, açılışta yaptığı konuşmada, Ayaz ve Nupelda kardeşlerin ölümünün kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

Olay günü çocuklar için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ifade eden Haskırış, "Hem helikopterimizi hem de ambulansımız ve askeri ekiplerimizi hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirdik ama içimden hep şunu geçiriyorum 'Allah'ım buna kim sebep olmuşsa canı alınmadan bu dünyadan ayrılmasın' diyorum. Teröre lanet etmemiz lazım. Buna kim sebep olmuşsa Rabbim kahrı perişan etsin. Çok acı bir durum." diye konuştu.

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ise atölyelerin kurulmasındaki asıl amacın çocukların psikolojik, eğitim ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak olduğunu anlattı.

Ayaz ve Nupelda Güloğlu kardeşleri çok kötü ve talihsiz bir şekilde kaybettiklerini belirten Sarıgül, "İlçemizde yaşanan bu olayın diğer çocukları olumsuz yönde etkilememesi için onları böyle bir alana toplamak, burada eğitimlerini alırken aynı zamanda birlikte yaşamak, mutlu bir hayat ve onlara gelecek sunabilmek için bu atölyeleri yaptık." ifadelerini kullandı.

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu da hayatını kaybeden kardeşlerin isminin sonsuza dek yaşayacağını aktardı.

Konuşmaların ardından terör kurbanı kardeşlerin babası Ekber Güloğlu'nun da aralarında bulunduğu katılımcılar, kurdele keserek atölyelerin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa, Ovacık İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Şahin, İzelman A.Ş. Genel Müdürü Burak Alp Ersen, Tunceli Barosu Başkanı Kenan Çetin, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Giyik, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Akpazar Belediye Başkanı Orhan Çelebi, öğretmenler, çocuklar ve çok sayıda vatandaş katıldı.