Tedavileri tamamlanan geyikler doğal yaşam parkına gönderildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Eskişehir'de sulama kanalına düşerek ayaklarından yaralanan anne geyik ile 2 yavrusu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki (AKÜREM) tedavilerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli'deki Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na gönderildi.

Eskişehir'de sulama kanalına düşen anne kızıl geyik ve yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekiplerince kurtarılıp, AKÜREM'e getirildi.

Burada başlanan tedavisi sırasında anne geyiğin hamile olduğu tespit edildi. Tedavisi devam ettiği sırada anne geyik, yavrusunu dünyaya getirdi. Anne ve iki yavrusunun, merkezde 15 ay boyunca tedavileri ve bakımları yapıldıktan sonra doğal hayatta yaşama şansları olmadığı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na gönderilmesine karar verildi.

AKÜREM ve Ormanya ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü arasında yapılan protokole göre, 3 kızıl geyik, bundan sonraki hayatlarına Ormanya'da veteriner hekim gözetiminde sürdürecek.

Ayrıca, Afyonkarahisar kırsalında yaralı bulunan 2 leylek de Ormanya'da yaşamlarını devam ettirecek.

- "Rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürecekler"



AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 geyiğin başarılı bir tedavi süreci geçirdiğini söyledi.

Kandır, iki gelen geyiklerin üç olarak gönderildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eskişehir'de 2017 Kasım ayında anne ve yavru geyik bir sulama kanalına düştüler. Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü'nün imkanlarıyla kurtarıldılar. Sonrasında bizim merkeze iletildiler. Biz de burada Doğa Koruma Milli Parkalar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi'nin hocalarıyla birlikte hayvanların iyileşmesi için çalıştık. Hayvanların tedavisi sırasında tırnak yapısında bozulmalar şekillendi. Çünkü parmak kayıpları da vardı. Şu an tırnaklarda bozukluk da olsa yere basabiliyorlar. Sadece bir geyiğimizde biraz kayıp var. Geyikleri, Ormanya'ya gönderiyoruz. Oradaki geniş alanlarda rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürecekler."

- "İlk etapta tırnak bakımları yapılacak"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Nevzat Alğan ise geyiklerin bundan sonraki durumlarının takiplerine devam edeceklerini ifade etti.

Geyiklerin doğal yaşam ortamlarına dönmesinin mümkün olmadığını aktaran Alğan, şöyle konuştu:

"Doğal hayata götürülüp bırakılması halinde diğer yabani hayvanlara yem atılmış olur. Bu da bizim istemediğimiz bir durum. Bu nedenle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin doğal yaşam parkına gönderiyoruz. O alanda genişçe bir doğal alanımız var, özellikle kızıl geyikler için. İnşallah orada karantina altına alacaklar. Biz de hocamızla birlikte takibini yapacağız. İlk etapta tırnak bakımları yapılacak. Diğer tedavileri de devam edecek."