Taşeli'nin soğuk çorbası

KARAMAN (AA) - Yörük kültürünün yaşatıldığı Karaman, Mersin ve Antalya'nın, Taşeli bölgesi olarak da bilinen Orta Toroslar üzerinde yer alan yerleşim yerlerinde yağ kullanmadan ince bulgur ve mevsimlik sebzelerle yapılan, "soğuk çorba" da denilen "batırık", özellikle günlerde pasta börek yerine sofraları süslüyor.

Genellikle ev yapımı bulgurla yapılan batırık, domates, soğan, maydanoz ve salça ile yoğruluyor. Bu karışımın içine ince çekilmiş ceviz içi, fıstık veya susam karıştırılıyor. Suyla karıştırılarak çorba olarak sunulan batırık, özellikle yaz günlerinde içine buz katılarak servis ediliyor.

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesi Belediye Başkanı Celil Yağız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldelerinde birçok medeniyetin izlerinin bulunduğunu söyledi.

Yüzlerce yıl öncesine dayanan yemek kültürünün en önemli örneklerinden birinin batırık olduğunu belirten Yağız, "Batırık bizim yöresel bir yemeğimizdir. Kolay yapılır. Özel bir malzeme gerektirmez. Üç kadın bir araya geldi mi hemen batırık yaparlar. Tarlada, bahçede hemen yapılabilir. Diğer yerlerde yapılanlardan farklı olarak sulandırılarak tüketilir. Yani soğuk çorbadır. Yazın sıcak günlerde batırığın içine tercihe göre buz da katılır." diye konuştu.

- "Türk mutfağında çok fazla soğuk çorba çeşidi yoktur"

Batırığın besleyici, sağlıklı bir yiyecek olduğunu vurgulayan Yağız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim insanımız bulguru kendi tarlasından aldığı buğdaydan hazırlar. Fabrikada üretilen bulguru tüketmez. Batırıkta kullanılan cevizi, domatesi, soğanı, yeşilliği, salatalığı, yani ne kullanıyorsa kendi üretir. Yanında mevsimine göre salamura üzüm yaprağı, haşlanmış lahana, turşu tüketilir. Kullanılan malzemeler organiktir. Masrafsızdır. Çünkü her zaman bir evde bulunabilen malzemelerden yapılır. İçine kesinlikle yağ katılmaz. Türk mutfağında çok fazla soğuk çorba çeşidi yoktur. Bu yüzden batırık Türk mutfağının farklı yemeklerinden biridir. Civar illerde de yapılıyor ama Ermenek'te daha güzel yapılır. Bize göre en güzel batırığı Ermenekli, Güneyyurtlu kadınlar yapar."

Güneyyurt'ta yaşayan ev kadını Gülizar Gülser de batırığın en meşhur yemeklerinden biri olduğunu dile getirerek, "Üç dört arkadaş bir araya toplanınca yaparız. Bunun belli bir günü, saati yok. Hiç üşenmeyiz. Başka yerlerde kadınlar toplandı mı pasta, börek yapar, biz batırık yaparız. Kullandığımız malzemeler de tamamen kendi ürünlerimizdir." ifadelerini kullandı.



