Tarihi konak müzikle renkleniyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 1800'lü yıllarda yaptırılan ve o dönem Ermeni aileler tarafından kullanılan tarihi konaktan şimdi müzik sesleri yükseliyor.

Yaklaşık 200 yıl önce şimdiki Setenönü Mahallesi'ne yaptırılan ve Ermeni aileler tarafından uzun yıllar ev olarak kullanılan tarihi konak "Eski Kayseri Mahallesi" çalışmaları kapsamında kamulaştırıldı.

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine geçen 200 yıllık konak, tarihi yapısına uygun şekilde belediye tarafından restore edilip müzik ve tarihin harmanlandığı bir konservatuvar olarak hizmet vermeye başladı.

Aradan geçen yıllara rağmen tarihi dokusunu kaybetmeyen ve 15 branşta kurs verilen konaktaki her bir odada farklı enstrüman sesi yükseliyor.

Tarihi konak konservatuvar olarak hizmet vermenin yanında öğrencilerini müzik eşliğinde adeta tarihi yolculuğa da çıkarıyor.

Setenönü Konservatuvar Şube Müdürü İsmet Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi bir mekanda müzik eğitimi vermenin kendilerine ayrı bir keyif yaşattığını söyledi.

Hem mekana hem müzik derslerine önem verdiklerini belirten Mutlu, şunları kaydetti:

"Burası daha çok Ermeni ailelerin yaşadığı tarihi bir konaktı. Daha sonra koruma altına alınarak belediyemiz tarafından restore edildi. Şimdilerde burada sanat icra etmeye çalışıyoruz. Konservatuvarımız 1985 yılından itibaren hizmet vermektedir. Halk, sanat ve batı müziği alanlarında faaliyet göstermektedir. Gitar, piyano ve keman gibi enstrüman kursları var. Burada yıl boyu 5 bin öğrenciye profesyonel hocalarımız tarafından kurs veriyoruz."

Müzik ve tarihin bir araya gelmesinden keyif aldıklarını aktaran Mutlu, şöyle devam etti:

"Böyle bir mekan daha farklı bir şekilde değerlendirilemezdi diye düşünüyorum. Buranın tarihi bir mekan olmasından dolayı biz de müzik ruhunu bir şekilde burada yaşatmaya çalışıyoruz. Bundan da gayet mutluyuz. Bizler böyle bir mekanda tarihle müziği bir araya getirerek farklı bir ruh oluşturduk. Öğrencilerimiz de durumdan gayet memnun. Keyifle çalışmalarını yapıyorlar. Modern bir binadan ziyade böyle bir mekanda müzikle uğraşmak onlar için de keyifli oluyor."

Kursiyerlerden Sefa Alıcı da bu konservatuvarda sadece müziğin değil, tarihin de kendilerine çok şey kattığını dile getirdi.

Konservatuvarın bulunduğu tarihi konağın kendilerine huzur verdiğini aktaran Alıcı, "Böyle bir mekanda konservatuvar açılması müzik adına güzel bir iştir. Tarihi bir mekanda daha güzel olgular içerisinde müzik eğitimi almak hepimiz için güzel bir şey. Böyle bir tarihi mekanda bulunmak ister istemez insanı etkiliyor." diye konuştu.