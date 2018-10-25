Tarihi kilise kültür hizmetine hazırlanıyor

KAYSERİ (AA) - MURAT ASİL - Kayseri'de 19. yüzyılda yapılan ve kitabesinde Türk Bayrağı motifi bulunan tarihi Meryem Ana Kilisesi restore edilerek, içerisindeki duvar süslemeleri ve freskler ortaya çıkartıldı.

Tarihi Kiçikapı semtinde 1835-1838 döneminde yaptırılan ve 1. Dünya Savaşına kadar faaliyetini sürdüren kilise, daha sonraki süreçte depo, sergi salonu, zabıta karakolu ve spor salonu olarak kullanıldı.

Kentin dış kalesi içerisinde bulunan ve geçmişte orijinalliğini yitirecek birçok müdahaleye uğrayan kilise, uzun süre atıl olarak kaldı. 2012'de yapılan protokolle 25 yıllığına Kayseri Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen kilisenin tarihi yapısının korunması için restorasyon çalışması başlatıldı.

Bu kapsamda, orijinal olmayan sıva ve boyalar kaldırılarak yapının asıl katmanı ortaya çıkarıldı. Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda özel yöntemler kullanılarak freskler ve duvar süslemelerinin bozulmasının engellenmesi için önlem alındı. Restore çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapının orijinal halinde kültür hayatına hizmet etmesi için Büyükşehir Belediyesince proje hazırlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012 yılında belediyeye tahsis edilen Meryem Ana Kilisesi'nin kültür hayatına kazandırılması için çalışma başlattıklarını bildirdi.

Yapıya mistik havasına uygun bir fonksiyon yüklemek için uzun araştırmalar yaptıklarını ifade eden Çelik, "Sonuçta kültür amaçlı kullanmanın bu yapıya en uygunu olduğunu düşündük. Sonuçta 24 saat açık bir araştırma kütüphanesi yapmaya karar verdik." dedi.

- Kültür hayatına hizmet edecek

Tarihi yapının mistik havasını bozmadan yaptıkları düzenlemeyle Kayseri'ye önemli bir kent kütüphanesi kazandıracaklarını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Restorasyon için projelerini yaptırdık ve koruma kurulundan da onayını aldık. Bu kilise, kitabesinden de anladığımız gibi 1838'li yıllarda yapılmış. İç mekanda kullanabileceğimiz yaklaşık bin metrekare alanı var. Tarihi mekanda yapacağımız düzenlemeden sonra 200 oturma kapasitesi olan bir kütüphaneye dönüşecek. Burası 24 saat açık araştırma kütüphanesi olacak. İçerisinde klasik kütüphaneciliğin dışında internet, dijital kütüphaneler olacak. Neticede buranın mistik havasına uygun bir kütüphane yapılmış olacak. Restorasyon çalışmaları tamamlandı, teşhir ve tanzim işine başladık. Bu işlemler de 2-3 ay sürecek, bu senenin sonuna yetiştiremezsek önümüzdeki yılın ilk aylarında açmayı düşünüyoruz."

Çelik, Kayseri'de son yıllarda kütüphanecilik alanında önemli projeleri hayata geçirdiklerini, içerisinde 50 bin kitabın bulunacağı bu kütüphanenin de kentin kültür dünyasına önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

Kütüphanecilik alanında yeni projeleri de hayata geçireceklerini aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Biz Kayseri'yi okuyan şehir yapalım diye bir sloganla ortaya çıktık. Büyükşehir Belediyesinin yanında merkez kütüphaneyi yaptık ve gençlerimizden, öğrencilerimizden o kadar ilgi gördük ki hemen ikinci ve üçüncü kütüphaneleri de yaptık. Daha sonra da burasını kütüphane yaparak bu alandaki projelerimizi taçlandırmak istedik. Özellikle üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kullanabileceği bir kütüphane olacak. İçerisinde 50 bin kitap bulunacak ve çoğu araştırmaya yönelik olacak. Bu kütüphaneye bağlı olarak çağdaş kütüphaneciliğin gereği olarak dış mekanda yeme içme mekanları da olacak."

Çelik, Büyükşehir Belediyesi, Talas Belediyesi ve Erciyes Üniversite iş birliğiyle özel bir mimariyle inşa edilecek başka bir kütüphaneyi de kent kültürü hizmetine sunacaklarını da sözlerine ekledi.



