Tarihi Gavremoğlu Konağı'nda restorasyon çalışmaları

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hunat Mahallesi'nde bulunan Gavremoğlu Konağı'nın aslına uygun bakım ve onarım çalışmalarının başladığını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Gavremoğlu Konağı’nın kültür varlıkları korumasında tescilli olduğunu ve tarihi mimarisi ile yapı tekniği açısından Anadolu kültür mirasını temsil ettiğini belirtti.

Belediye olarak tarihi yapılara sahip çıktıklarını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Melikgazi Belediyesi olarak 2015 yılını tarihi ve kültür yapıların bakım ve onarım çalışmasına başladık. Şu ana kadar 24 eseri tamamladık, 11 eserde ise çalışmalar devam ediyor. Yeni bir çalışma ile Hunat Mahallesi'nde bulunan Gavremoğlu Konağı'nı aslına uygun olarak bakım ve yenileme çalışması için ihale yaparak çalışmalara başladık. Yapı tekniği kullanılan malzemeler ve taş işçiliğin güzel örneklerini sergileyen bu konak da öncelikle aslına uygun olarak onarılacak ve ardından hizmet verecektir. Gelecek kuşaklara Anadolu kültür mirası sağlam ve bakımlı bir şekilde emanet edilmiş olacaktır. Konak, kültür ve Kayseri evi olarak değerlendirilecek ve turizme kazandırılacaktır."