Tarihi Eşrefoğlu Bedesteni'nde restorasyon çalışmaları başladı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Beyşehir'in İçerişehir Mahallesi'nde bulunan tarihi Eşrefoğlu Bedesteni'nde restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları başlatıldı.

Çalışmaların başlaması nedeniyle bedesten önünde düzenlenen törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK Parti Konya Milletvekili adayları Tahir Akyürek ve Gülay Samancı katıldı.

Sorgun, burada yaptığı konuşmada, AK Parti olarak yapamayacakları işin sözünü vermeyeceklerini belirtti.

Eşrefoğlu Bedesteni'nde restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarının taahhüt edilen zamanda biteceğini vurgulayan Sorgun, "Siz isteyeceksiniz, biz de Allah'ın izni ile yapacağız. Çünkü yaparsa yine AK Parti yapar. Zaten başkasının yapma şansı var mı? Yapsalardı bugüne kadar yaparlardı. Eski Türkiye'yi görmek isteyenler Kubadabad Sarayı'na baksın. Oradaki çalışmalarda görev alan birçok insan emekli oldu ama çalışma bitmedi. Ama buranın restorasyonu 250 günde bitecek. Yeni Türkiye'yi görmek isteyenlerse buraya baksın. AK Parti'nin zihniyeti bu. Yapamayacağımızın sözünü vermeyiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri, Tarihi Eşrefoğlu Bedesteni restorasyonu ve çevre düzenlemesi için ilk harcı koydu.













