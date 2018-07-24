Tarihi bina sanat evi olacak

KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesine Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi kapsamında sanat evi yapılıyor.

Akşehir Belediyesinin hazırladığı proje kapsamında Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Akşehir Belediyesi tarafından yürütülen Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi kapsamında yer alan tarihi Ermeni Kilisesi'nin restorasyonuna tüm hızıyla devam ediliyor.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, restorasyon çalışmalarının yaklaşık yüzde 85'inin tamamlandığını söyledi.

İnşaat alanında inceleme yapan Akkaya, restorasyonun tamamlanmasıyla Akşehir'in üçüncü bir kültür merkezine kavuşacağını söyledi.

Binanın Dünya Mizah Ustaları Sanat Evi adıyla hizmet vereceğini aktaran Akkaya, şunları kaydetti:

"Tarihi Ermeni Kilisesi restorasyon inşaatında bulunuyoruz. Restorasyon çalışmaları eylülde başlatıldı ve önümüzdeki ocak ayında da inşallah tamamlanmış olacak. Gayet hummalı bir çalışma yürütülen bu tarihi mekanda 2 milyon liralık restorasyon yapılıyor. Bittiğinde Akşehir'e sanat müzesi olarak hizmet verecek. İçerisinde akustiğiyle barok tarzı işlemeleriyle fevkalade bir tarihi yapı."



