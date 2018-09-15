Sümela'nın 'Aya Varvara'sı rağbet görüyor

TRABZON (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan ve Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde yer alan Sümela Manastırı'nın girişindeki Aya Varvara Manastırı, her dönem yerli ve yabancı turistlerden rağbet görüyor.

Tarihi Sümela Manastırı'nın kapsamlı restorasyon ve kaya ıslahı çalışmaları dolayısıyla ziyarete kapatılmasının ardından alternatif olarak turizme kazandırılan Aya Varvara Manastırı, kısa sürede bölge turizminde adından söz ettirmeye başladı.

Yöreye gelen turistlerin ziyaretlerinde son zamanlarda ilk sırayı alan manastır, misafirlerine muhteşem doğal manzarasının yanı sıra bahçesindeki seyir terası sayesinde de Sümela Manastırı'nı daha yakından görme imkanı sağlıyor.

Manastırı ziyaret eden turistler ayrıca sanal gözlükler sayesinde Sümela Manastırı'nı üç boyutlu gezme imkanı buluyor.

"Trabzon turizm sezonunu güzel geçiriyor"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'un bölge ve ülke turizmi açısından önemli bir potansiyel oluşturduğunu söyledi.

Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısının her geçen gün arttığına dikkati çeken Ayvazoğlu, Trabzon'un turizm sezonunu güzel geçirdiğini dile getirdi.

Ayvazoğlu, turizm potansiyelinde müze ve ören yerlerinin ön plana çıktığını vurgulayarak, yılın ocak-ağustos döneminde Trabzon'daki müzeleri 682 bin 427 turistin ziyaret ettiğini anlattı.

"Aya Varvara Manastırı görülmeye değer"

Sümela'daki Aya Varvara Manastırı'nın da kentteki en çok ziyaret edilen mekanların başında geldiğini aktaran Ayvazoğlu, şöyle devam etti:

"Turizmde son yıllarda ön plana çıkan Aya Varvara Manastırı, yılın 8 ayında 181 bin 411 yerli, 83 bin 14 yabancı olmak üzere 264 bin 425 turisti ağırladı. Yılın dört mevsimi ilgi gören manastırın yıl sonuna kadar turist sayısını katlayacağına inanıyoruz. Aya Varvara Manastırı muhteşem doğası ve temiz havasıyla görülmeye değer."

Ayvazoğlu, Aya Varvara'nın bilinirliğinin arttığını, giderek ön plana çıktığına işaret ederek, yerli ve yabancı turistleri sonbaharda da Trabzon'un güzelliklerini görmeye davet etti.

Muhabir: Meltem Yılmaz