Sümela Manastırı'nda hedef 500 bin ziyaretçi

TRABZON (AA) - Türkiye'nin önemli inanç turizmi rotalarından Sümela Manastırı'nı, restorasyon çalışmalarının birinci bölümünün tamamlanarak ziyarete açılmasının ardından ilk ayda 50 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Trabzon'un Maçka ilçesinde, Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayalar oyularak yapılmış, halk arasında "Meryem Ana" adıyla bilinen Sümela Manastırı'nda, Şubat 2016'da çalışma başlatıldı.

Bu kapsamdaki restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projelerinin birinci etabı, mayısta sona erdi.

Görkemli yapıya ziyaretçi ilgisi

Restorasyon çalışmaları nedeniyle yaklaşık 4 yıldır ziyarete kapalı bulunan manastırın birinci avluya kadar olan bölümü, 25 Mayıs'ta ziyarete açıldı. Görkemli yapı, ziyarete açılmasının ardından yoğun ilgi görüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sümela Manastırı'nda ikinci etap çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Maliyeti yaklaşık 40 milyon lira olan çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Ayvazoğlu, "Manastırın içindeki yapıların üstlerini kaplıyoruz. Ayrıca dağcılarımız yukarıdan serbest veya kontrollü taş düşürme işlemini sürdürüyor." dedi.

Ayvazoğlu, bu işlemin ardından temizleme yapılıp restorasyonun tamamlanacağını vurgulayarak, "Kültür ve Turizm Bakanımızın da daha önce ifade ettiği gibi, Sümela Manastırı'nın tamamını 2020'de açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

"Yerli ve yabancı turistlerin ilgisi devam ediyor"

Restorasyonun ilk etap çalışmaları kapsamında yamaçtan bin 600 tonluk taş düşürüldüğünü bildiren Ayvazoğlu, "Etraftaki taşlarla 4 bin ton taş temizlendi. Şu an büyük kayanın üzerine çekilen çelik tel ağlar vasıtasıyla taş temizleme çalışması sürüyor. Dağcılarımızın müdahalesiyle düşürülen ve ağların tuttuğu taşlar bulundukları yerden alınacak." ifadelerini kullandı.

Ayvazoğlu, Sümela Manastırı'nı ziyarete açılmasından 1 Temmuz'a kadar olan yaklaşık bir aylık dönemde 50 bin kişinin ziyaret ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yerli ve yabancı turistlerin Sümela'ya yoğun ilgisi devam ediyor. Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarına göre, bir ayda yaklaşık 56 bin aracın, manastırın da bulunduğu Altındere Vadisi, Aya Varvara bölgesine gittiğini biliyoruz. Sümela Manastırı'nı bu yıl en az 500 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesini hedefliyoruz. Geçen sene manastır kapalı olduğu halde yaklaşık 290 bin kişiyi ağırlamıştık. İnşallah bu sene o hedeflerimizin üzerine koymuş olacağız."