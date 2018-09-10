"Suç ve Ceza" Ankara'da sanatseverlerle buluşuyor

ANKARA (AA) - Dünyaca ünlü Rus yazar Dostoyevski'nin eserlerinden "Suç ve Ceza", 15 yıl aradan sonra Başkent'te sahneye taşınacak.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaston Baty'nin sahneye uyarladığı ve Bertan Onaran'ın Türkçeye çevirdiği oyun, 31 Ekim Çarşamba günü Cüneyt Gökçer sahnesinde ilk gösterimini yapacak.

Okuma provaları için ilk kez bir araya gelen ekibi ziyaret eden DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, 2019'un Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı olduğuna dikkati çekerek bu kapsamda Dostoyevski'nin ölümsüz eserini sanatseverlerle buluşturacaklarını bildirdi.

Kurt, DT'nin yerli eserlerin yanı sıra dünya klasiklerini de sahneye taşıdığını ifade ederek, sahnelenmesi planlan eserler arasında Shakespeare'in "Kış Masalı" ve "Hırçın Kız" eserleri ile Moliere'in "Cimri" oyunlarının da bulunduğunu vurguladı.

Oyunun rejisörlüğünü üstlenen DT Ebedi Kurul Başkanı Bozkurt Kuruç ise okuma provalarına yeni başlandığını belirterek Dostoyevski'nin söz konusu romanında önce bir fikri gündeme getirdiğini, oyunun ana temasının bu fikirden oluştuğunu kaydederek şöyle devam etti:

"O fikir Rusya'daki çarlık döneminde ekonominin ve sosyal yapının en bozuk olduğu dönemlerdeki halkın yaşadığı ortamda oluşur, gündeme gelir. Dolayısıyla bir teorik düşünce yüzünden cinayet işleyen bir hukuk öğrencisi daha sonra vicdanıyla baş başa kaldığı zaman yaptığı suçu itiraf etmek durumundadır ve böylece oyunumuzun ana teması ortaya çıkar."

Dekor tasarımını H. Güven Öktem'in, giysi tasarımını Gül Emre'nin, ışık tasarımını Ersen Tunççekiç’in ve müziklerini Can Atilla’nın hazırladığı oyun, Raskolnikov'un kendi doğrusu adına işlediği cinayetleri ve vicdanıyla hesaplaşmasını konu edinecek.

Oyunda ana karakterlerden Raskolnikov’u Buğra Koçtepe, savcı Porfir rolünü Nihat Hakan Güney ve Raskolnikov’un yakın arkadaşı Razumikin rolünü de Orhan Özyiğit canlandıracak.

