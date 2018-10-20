Sorkun çömleği kitaplaştırıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Ticaret Odası (ETO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi, 2018 Avrupa Kültürel Miras Yılı kapsamında, Sorkun çömleği kitabı yayımladı.

ETO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sorkun kitabının tanıtımı ve fotoğraf sergisinin açılışı ETO Meclis Salonu ve ETOSANAT Galerisi'nde gerçekleştirildi.

Kitap tanıtımı ve sergi açılışına ETO Başkanı Metin Güler, AB Türkiye Delegasyonu Birinci Müsteşarı ve İletişim Bölümü Başkanı Marie-Madeleine Kanellopoulou katıldı.

Güler, açılışta yaptığı konuşmada, Sorkun çömleğinin Eskişehir için geleneksel sanat özelliğine sahip olduğunu belirterek, söz konusu çömleklerin atalardan kalma teknikle ve binlerce yıldır sürdürülen bir gelenekle Sorkunlu kadınlar tarafından üretildiğini kaydetti.

El emeği eserlerden olan Sorkun çömleğinin Eskişehir'in pişmiş toprak kültürünü ve geleneğini yansıttığını aktaran Güler, çömleğin daha geniş kitlelere ulaştırılması bakımından tanıtımı gerçekleştirilen kitabın ve serginin önemli bir referans kaynağı olacağını bildirdi.

Kanellopoulou ise kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinerek, Sorkun kitabının ve sergisinin de bu yönüyle önemli bir kaynak olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından kitabın tanıtımı ve fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergi sırasında kadınlar da Sorkun çömleği yaptı.