Sorgun’da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

YOZGAT (AA) - Yozgat’ın Sorgun ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolu 8 köyde ekili alanlara zarar verdi.

İlçeye bağlı Dişli, Ağcın,Taşpınar, İsafakılı, Külhüyük, Büyük Eynelli, Erkekli ve Garipler köylerinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.



Özellikle Ağcın köyünde sel suları birçok ev ve ahıra zarar verirken, bazı araçları da sürükledi.

Vatandaşlardan Yusuf Bulut, yağışın yaklaşık yarım saat sürdüğünü, köydeki bazı evlerin duvarlarının çöktüğünü, sel sularının yollardaki parkeleri söktüğünü söyledi.



Sorgun Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, Özel İdare, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Yozgat AFAD ekipleri zarara uğrayan köylerde hasar tespit çalışmalarına başladı.



