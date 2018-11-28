Sonbahar Konya'ya elveda diyor

KONYA (AA) - Sonbaharın son günlerinin yaşandığı Konya sokaklarında dökülen yapraklar şehri kızıla bürüdü.

Havanın gün geçtikçe soğumaya başladığı günlerde, son yapraklarını da düşüren ağaçlar, Selçuklu başkentinin sokaklarında renkli manzaralar oluşturuyor.

Kentin sembollerinden Meram Dere, Meram Bağları, Dutlukırı, Alaaddin Tepesi ve Kültür Park gibi mekanlarda, hazan renklerine bürünen ağaçlar ve yere düşen yapraklar ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Konya'nın tarihi mekanlarından Mevlana Müzesi'nin "Yeşil Kubbe"si (Kubbe-i Hadra) ve Aziziye Camisi, sonbaharın renkleriyle yine kartpostallık görüntüler oluşturuyor.



