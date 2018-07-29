Siyasetçilerin terzisi eski günlerini arıyor

ANKARA (AA) - Muhammed Nuri Erdoğan - Birçok eski siyasetçinin terziliğini yapan 65 yaşındaki Üzeyir Tokat, tutkuyla bağlı olduğu mesleğini ve terzilerin yaşadığı sıkıntıları, AA muhabirine değerlendirdi.

Tokat, 1965'te Kızılay Büyükhan’da ustasının yanında işe başladığını ve askere gidene kadar çırak olarak çalıştığını söyledi. Askerden döndükten sonra 1978'de kendi dükkanını açtığını ve o tarihten bugüne mesleğini devam ettirmeye çalıştığını aktaran Tokat, "İlk dükkanım Büyükhan’daydı. Oradan Akay Caddesi'ne geldim. Cemal Nadir’de bir modaevi açtım. Bazı sağlık sorunları nedeniyle onu kapattım, Bestekar Sokak’a geldim." dedi.

İşini titizlikle yapmasından dolayı dönemin siyasetçilerinin kendisini tercih ettiğini aktaran Tokat, "Turgut Özal, Mesut Yılmaz, Süleyman Demirel, İrfan Gündüz, Bülent Arınç, Abdülkadir Aksu, Mehmet Sevigen, Yılmaz Ateş ve Ahmet Necdet Sezer gibi birçok siyasetçinin takım elbise ve fraklarını diktim. Eski siyasetçi ve iş adamları halen gelip elbiselerini diktirmeye devam ediyor. Yine onların işlerini yapıyorum." ifadelerini kullandı.

"Kelaynak kuşları gibi nesli tükeniyor"

Siyasetçilerin artık terzileri tercih etmediğini anlatan Tokat, mesleğin unutulmaya yüz tutmasından ve nitelikli personel yetişmemesinden yakındı.

Tokat, "Meslek şu anda iflas etmiş vaziyette. Aslında terzilik tam para kazanılacak, iyi bir meslek ama eleman yok. Eleman yokluğundan dolayı da terzilik bitme noktasına geldi. Bence üniversitelerde terzi yetiştirilmesi lazım. Çırak olmadan bu işi kimse yürütmez artık. Kelaynak kuşları gibi terzilerin nesli tükeniyor. Bize sahip çıkarlarsa, bu mesleğe sahip çıkarlarsa yine bu meslekten ekmek yenilir."

"Dikilen ve hazır giysiler arasında büyük fark var"

Genellikle takım elbise, smokin ve frak diktiğini anlatan Tokat, dikilmiş takım elbise ile hazır takım elbise arasında çok büyük fark olduğunu söyledi. Tokat, şunları kaydetti:

"Konfeksiyon yapışkan usulünde çalışıyor, biz elde kıl tela ile çalışıyoruz. Bu yüzden bizimki daha sağlıklı ve daha uzun ömürlü oluyor. Ayrıca insanların beğendiği renk, desen ve tarzlarına göre giyme şansı terzide daha yüksek. Konfeksiyonda istediğini bulamazsın. Hazır elbisede beden tutmaz, ya kolu uzun gelir ya da kol boyu ve mutlaka tadilat yapılması gerekir."