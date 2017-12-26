Sivas'taki Kent Meydanı'nda tek tip mimari oluşturulacak

SİVAS (AA) - Sivas Kent Meydanı'nda bulunan binaların dış cephe kaplamaları, tarihi eserlere uygun hale getirilerek tek tip mimari oluşturulacak.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarihi Kent Meydanı Projesi kapsamında yeni çalışmalar yapılacak.

Proje kapsamında, Kent Meydanı'nın etrafındaki yapıların dış cephe kaplamaları tarihi eserlere uygun hale getirilerek, tek tip mimari oluşması sağlanacak.

Fikir projesi ihalesini alan İstanbul merkezli firmanın yetkilileri ile Sivas Belediye Meclisi üyeleri ve Proje İnşaat Müdürlüğü heyetinin hazır bulunduğu toplantıda, uygulanması düşünülen proje masaya yatırıldı.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ın başkanlık ettiği toplantıda, firmanın daha önceki uygulamaları ve kent meydanı için hazırladığı ön projelerin sunumu yapıldı.

Proje ile Kent Meydanı'ndaki binaların cepheleri tarihi dokuya uygun hale getirilerek, mevcut tabela ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi planlanıyor.