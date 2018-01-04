SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosunca, "Lysistrata" adlı oyun sahnelenecek.

Sabahattin Eyüboğlu ve Azra Erhat'ın Türkçeye çevirdiği, 1983'te Türkiye'de "Şalvar Davası" filmiyle sinemaya, 1987'de Alman çizer Ralf König'in eliyle çizgi filme, 2005'te Amerikalı besteci Mark Adamo tarafından da operaya uyarlanan oyunun yönetmenliğini Barış Erdenk yapıyor.

Savaş ve barış ikileminde kadının rolünü sahneye yansıtan oyunda, MÖ 490-478 yıllarındaki Yunan-Pers savaşlarından sonra Yunanistan'ın iki büyük gücü Atina ve Sparta arasındaki iktidar mücadelesi ile artan gerilimin, M.Ö. 411'de savaşa dönüşmesi anlatılıyor.

Oyun, yıkımdan ve ölümden başka bir şey getirmeyen savaşa karşı Lysistrata'nın liderliğinde kadınların örgütlenmesini ve erkekleri barışa zorlamak için her türlü yolu denemesini konu alıyor.

"Lysistrata" adlı oyun, bugün ve yarın saat 19.30, 6 Ocak Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde seyircisiyle buluşacak.

