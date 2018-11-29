Sivas'ta kültür sanat

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Kargo" adlı oyunu sahneye koyacak.

Tess Berry-Hart'ın yazdığı ve Filiz Alpgezmen'in yönettiği müziğini Artun Hoinic'in yaptığı oyunda Ozan Kalkan, Selçuk Veysel Zurnazanlı, İnanç Keteci ve Özge Tepe rol alıyor.

Oyunda, yersiz yurtsuz kalmış, evlerinden ayrılmak zorunda bırakılmış bir grup gencin, fırtınanın ortasında güçlükle ilerleyen eski bir konteyner gemisinin içindeki hikayeleri anlatılıyor.



Oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, 1 Aralık Cumartesi 14.00 ve 19.30'da seyirciyle buluşacak.