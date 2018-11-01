Sivas'ta kültür sanat

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu "Kargo" adlı oyunu sahneleyecek.

Tess Berry-Hart'ın yazdığı ve Filiz Alpgezmen'in yönettiği müziğini Artun Hoinic'in yaptığı oyunda Ozan Kalkan, Selçik Veysel Zurnazanlı, M. İnanç Keteci ve Özge Tepe rol alıyor.

Oyunda, yersiz yurtsuz kalmış, evlerinden ayrılmak zorunda bırakılmış küçük bir grup genç insanın fırtınanın ortasında güçlükle ilerleyen eski bir konteyner gemisinin içindeki hikayeleri anlatılıyor.

Oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, 3 Kasım Cumartesi 14.00 ve 19.30'da seyirciyle buluşacak.