Sivas'ta kültür sanat

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu, Zehra İpşiroğlu'nun kaleme aldığı, Ayşen İnci'nin yönettiği "Lena, Leyla ve Diğerleri" adlı oyunu ilk kez sahneye koyacak.
Oyunda, yaşanılan coğrafyanın etkin baskıları göz önünde bulundurulduğunda "hayır" demekle diyememek arasındaki çizgiyi, baş kaldırmakla boyun eğmek arasındaki keskinliği ve bir kadının içindeki kargaşayla dışındaki düzenin çatışması sonucu oluşan durumu anlatıyor.
Dekor tasarımı Özlem Karabay'a, kostüm tasarımı Nalan Türkoğlu'na, ışık tasarımı Çetin Atay'a ait oyunda Filiz Demiralp rol alıyor.
Oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, 6 Ekim Cumartesi 14.00 ve 19.30'da seyirciyle buluşacak.