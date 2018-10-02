Sivas'ta hedef tiyatro seyircisini artırmak

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Gündüz, bu sezon hedeflerinin daha çok oyunla daha çok seyirciye ulaşmak olduğunu söyledi.

Gündüz, yeni sezon öncesi seyirciyle buluşturacakları oyunlar hakkında Sivas Devlet Tiyatrosunda basın toplantısı düzenledi.

Bu sezonda ekim ayının ilk haftasında 3'ü yeni olmak üzere 5 oyun seyirciyle buluşacaklarını aktaran Gündüz, "Ayışığı Sirki", "Lena, Leyla ve Diğerleri" ve "Kargo" isimli oyunların ilk kez sahneleneceğini belirtti.

15 Ağustos'tan bu yana prova yaptıklarını anlatan Gündüz, "İyi çalıştık. Yeni sahneleyeceğimiz 3 oyunu aynı anda çalıştık, 3 yönetmenle 3 yeni proje çıkardık. Bu yılki hedefimiz Sivas'ta oyun ve seyirci sayısının kaliteli, nitelikli eserelerle artması. Bunun için de sezona hızlı başladık. Sivaslı tiyatro severler ekimde 3 yeni oyun ile geçen yıldan 'Kendime Kıyamam' ve daha önceki yıldan '39 Basamak' adlı oyunu izleyecek." diye konuştu.

Gündüz, bu yıl projelerinin oyuncu ve seyirci sayısını artırmanın yanında hem Sivas'ta hem de köylerde tüm çocuklara ulaşmak olduğunu anlatarak, "Ulaşamadığımız çocuk kalmasın istiyoruz. Köylere gidemediğimiz durumlarda da onları otobüslerle buraya getirerek çocuk oyunumuzu izlemelerini istiyoruz." dedi

İlk defa seyircisiyle buluşacak 3 oyunun yönetmeni de oyunlar hakkında bilgi verdi.

"Lena, Leyla ve Diğerleri" adlı oyunun yönetmeni Ayşen İnci, oyunun yaşanmış bir hikayeden yola çıkılarak yazıldığını söyledi.

Eserde bir Türk'e aşık olup Türkiye'ye yerleşen Kievli kadının var olma, kimlik mücadelesinin anlattıldığını dile getiren İnci, kadınların bu oyunda kendilerinde mutlaka bir şey bulacağına inandığını belirtti.

"Ayışığı Sirki" adlı çocuk oyununun yazarı ve yönetmeni Muzaffer Kırıkkalp de çocuklar için çok farklı bir dünya hazırladıklarını söyleyerek, minik tiyatroseverleri oyunu izlemeye davet etti.

"Kargo" oyununun yönetmeni Filiz Alpgezmen ise oyunda mülteci konusunu işlediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Kargo özel bir oyun. Mültecilik ve göç meselesi sadece bizi ilgilendiriyor gibi görünüyor ama bütün dünyayı kaplayan bir mesele. Bu meseleyle ilgili yazılmış öze bir oyunu sahneleyeceğiz. Bu oyunda mülteciler Avrupalılar. Bu da bize her an herkesin yerinden yurdundan olabileceğini gösterecek."