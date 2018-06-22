SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, kente "Kaşifler Müzesi" kurulacağını bildirdi.

Gül, yaptığı yazılı açıklamada, tarihte medreselerinde eğitim verilen ve şifa dağıtılan Sivas'ın, Müslüman kaşiflerin tanıtılacağı müzeye kavuşacağını belirtti.

Kalkınma Bakanlığı tarafından Cazibe Merkezi Destekleme Programı kapsamında 5 milyon lira bütçesi onaylanan "Keşşaf Müslüman Bilim Adamları Müzesi"nin Sivas'a kurulacağını müjdeleyen Gül, "Biz millet olarak öyle geniş ve zengin bir medeniyetin temsilcileriyiz ki bunu yeni nesillere anlatmamızın gerekliliği bilinciyle proje çalışmaları yapıldı." ifadelerini kullandı.

Mimariden geometriye, fizik ve kimyadan tıbba, mekanikten astronomiye hemen her alandaki keşifleri ile Müslüman bilim adamlarının bugünkü Batı uygarlığına yön verdiğini aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Müzemizin içerisinde bu alimlerin hepsinin birebir ölçeklendirilmiş silikon heykelleri ile icatlarının imitasyonları olacak. Cezeri'den İbn-i Sina'ya, Mimar Sinan'dan Ali Kuşçu'ya, Biruni'den İbnu'l-Heysem'e, Harezmi'den Cabir bin Hayyan’a, Zehravi’den Aziz Sancar’a kadar çok sayıda Müslüman bilim adamı ayrıntılı bir şekilde anlatılacak, eserlerinden ve icatlarından örnekler gösterilecektir."

Animasyon film, imitasyon malzemeler, illüstrasyonlar, kısa film-sinevizyon ve canlandırmalarla modern müze malzemelerinin hepsinin kullanılacağı mekanın interaktif malzemeler ile zenginleştirileceğini vurgulayan Gül, "Simülasyonlar, interaktif uygulamalar ve teknolojilerle müze ve eğitim konseptini bir araya getiriyoruz. Ziyaretçilere dokunarak öğrenme fırsatı sunacağız.” değerlendirmesini yaptı.

Keşşaf isminin Osmanlıca kaşifler anlamına geldiğini ve proje ile geleceğin kaşiflerini Sivas’ta yetiştirmek istediklerini belirten Vali Gül, şunları kaydetti:

"Projenin ikinci ayağında 7-17 yaş arası çocuklarımıza değerler eğitimi vereceğiz. Bunun, internetin, sosyal medyanın, teknolojinin etkisiyle hızla değerlerinden uzaklaşan bir nesil için çok önemli bir eğitim hizmeti olacağına inanıyoruz. Eğitim müfredatında ahlak, adalet, edep, hikmet, aile, terbiye, ev ekonomisi, imla ve inşa, milli tarih, ilmihal, sağlık, sanat gibi dersler olacak. Hem müze hem de eğitim kurumu olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirecek proje Kalkınma Bakanlığı tarafından 11 ilde (Adana, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Malatya, Mardin, Mersin, Sivas, Şanlıurfa ve Van) uygulanan Cazibe Merkezi Destekleme Programına sunulmuş ve bakanlık tarafından onaylanmıştır. Her zaman her konuda ilimize yapılan ve yapılacak tüm hizmetlerden dolayı Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz'a teşekkür ediyorum."