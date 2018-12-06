Sivas ve Kayseri'de kültür sanat

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Kargo" adlı oyunu sahneye koyacak.



Tess Berry-Hart'ın yazdığı ve Filiz Alpgezmen'in yönettiği, müziğini Artun Hoinic'in yaptığı oyunda Ozan Kalkan, Selçuk Veysel Zurnazanlı, İnanç Keteci ve Özge Tepe rol alıyor.



Oyunda, yersiz yurtsuz kalmış, evlerinden ayrılmak zorunda bırakılmış bir grup gencin, fırtınanın ortasında güçlükle ilerleyen eski bir konteyner gemisinin içindeki hikayeleri anlatılıyor.

Oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, 8 Aralık Cumartesi 14.00 ve 19.30'da seyirciyle buluşacak.

Kayseri'de "Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım" adlı tiyatro oyunu 7-8 Aralık'ta Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek.

ReplikArt Sahne Sanatları'nın organizasyonu olan Haldun Taner'in yazdığı oyun, yarın saat 20.00'de, 8 Aralık'ta ise 15.00 ile 20.00'de tiyatroseverlerle buluşacak.