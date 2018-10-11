SİVAS/KAYSERİ (AA) - Sivas ve Kayseri'de kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.



Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Kendime Kıyamam" isimli oyunla izleyiciyle buluşacak.

Alman yazar Curth Flatow'un kaleme aldığı, Hale Kuntay'ın Türkçeye çevirdiği oyunda, zamanın popüler konularından "mutlu evlilik", ironik ve komik yönleriyle anlatılıyor.

Oyun, nikah memuru Wolfgang Jaeger'in boşandıktan sonra oğlu Ulrich'le düzenli ve planlı bir bekar hayatı sürdürmesini ve oğlunu bir kadına bağlı olmadan yetiştirmesini konu alıyor. Özel hayatında evlilik müessesine tamamen karşı olan Jaeger'in oğlunun evlenmek istemesi onu çileden çıkarır.



Oyun, nikah memuru Wolfgang Jaeger'in aşka ve evliliğe ne kadar direneceği sorusuna yanıt aramasıyla sürükleyici bir hal alır.



Selçuk Sazak'ın yönetmenliğini üstelendiği oyunda, Volkan Gündüz, Can Atak, Filiz Demiralp, Kardelen Göktaş, Canan Koyuncu, Serkan Yanar, Burak Fındıkcı, İnanç Keteci, Elif Ayça Aksu ve İsmail Tütüncü rol alıyor.



"Kendime Kıyamam" adlı oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, 13 Ekim Cumartesi saat 14.00 ve 19.30'da izleyicisiyle buluşacak.

- Kayseri

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2'nci Kayseri Kitap Fuarı kapsamında, 14 Ekim Pazar saat 19.00'da şiir dinletisi etkinliği gerçekleştirilecek.

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenecek etkinliğe, Arif Ay, Ziya Avşar, Celal Fedai, Recep Garip, Hayati İnanç, Tufan Karataş, Nurullah Genç ve Yavuz Bülent Bakiler katılacak.