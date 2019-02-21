Sivas ve Kayseri'de kültür sanat

SİVAS/KAYSERİ (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu "Kargo" adlı oyunu sahneleyecek.

Tess Berry-Hart'ın yazdığı ve Filiz Alpgezmen'in yönettiği, müziğini Artun Hoinic'in yaptığı oyunda Ozan Kalkan, Selçik Veysel Zurnazanlı, İnanç Keteci ve Özge Tepe rol alıyor.



Oyunda, yersiz yurtsuz kalmış, evlerinden ayrılmak zorunda bırakılmış küçük bir grup genç insanın, fırtınanın ortasında güçlükle ilerleyen eski bir konteyner gemisindeki hikayeleri anlatılıyor.



Oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, 23 Şubat Cumartesi günü 14.00 ve 19.30'da seyirciyle buluşacak.

- Kayseri

Kayseri'de, Uygur Sanat Tiyatrosunca "Çat Kapı" adlı oyun sahnelenecek.

Neil Simon'un kaleme aldığı, Bora Seçkin'in yönetmenliğini üstlendiği oyun, hassas ve kalp ısıtan bir kararlılığa sahip ailenin eğlenceli hikayesini anlatıyor.

Oyun, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda yarın saat 19.30'da izleyiciyle buluşacak.

Kentte ayrıca Tiyatro MİE tarafından 23 Şubat'ta "Pinokyo" adlı çocuk oyunu beğeniye sunulacak.

Salim Dörtcan'ın yönettiği oyun, Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu'nda saat 12.00 ve 15.00'te izlenebilecek.