SİVAS (AA) - "4 Eylül Sivas Kongresi Kültür ve Sanat Şenlikleri" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Sivas 7. Kitap Günleri" fuarı açıldı.

Geleneksel hale getirilen ve 4 Eylül etkinlikleri kapsamında bu yıl İhramcızade İsmail Hakkı Toprak anısına Şifaiye Medresesi yanında düzenlenen fuarın açılışında konuşan Sivas Valisi Davut Gül, 7'ncisi gerçekleştirilen Sivas Kitap Günleri'nin kentin önemli etkinliklerinden olduğunu söyledi.

Fuarın, kent meydanının güzellikleriyle, tarihi geçmişiyle yapılan etkinliklere bir değer kattığını belirten Gül, "Türkiye zenginleşiyor ve bunun yanında Sivas da zenginleşiyor. Kentte daha önce 1 tane kültür merkezi varken bu sayı 6'ya yükseldi. Sivas, kültür ve eğitim şehri. Çok şükür ikinci üniversitemiz açıldı, inşallah zamanla rektörü atanıp, öğrenci almaya başlayacak." diye konuştu.

Belediye Başkanı Sami Aydın da Sivaslıların önemli bir medeniyetin nesilleri olduğunu ifade etti. Sivas Kitap Günleri'nin okuma konusunda büyük önem taşıdığına vurgu yapan Aydın, programın kesintisiz devam etmesi temennisinde bulundu.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da Türkiye'nin ekonomik anlamda zenginleştiğini, siyasi anlamda güçlendiğini, ülkenin kültürel olarak da zenginleştiğini aktardı.



Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız da programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi.

"Sivas 7. Kitap Günleri" fuarı kapsamında 8 Eylül'e kadar birçok yazar, gazeteci ve oyuncu, imza günleri ve söyleşi programlarında sevenleriyle bir araya gelecek.



100 yayınevinin 90 stantta kitapseverlerle buluştuğu fuar, 9 Eylül'e kadar açık kalacak.

