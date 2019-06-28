Sertap Erener başkentte konser verdi

ANKARA (AA) - Sanatçı Sertap Erener, Ankara'da müzikseverlerle bir araya geldi.
Sahnede iki saat performans sergileyen Erener'e hayranları da eşlik etti.
Erener, konser sonunda izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.
ANKARA (AA) - Sanatçı Sertap Erener, Ankara'da müzikseverlerle bir araya geldi. Çankaya Belediyesince düzenlenen 3'üncü Kadın Emeği Festivali kapsamında Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda konser veren Erener, sevilen şarkılarını seslendirdi.Sahnede...
ANKARA (AA) - Sanatçı Sertap Erener, Ankara'da müzikseverlerle bir araya geldi.
Sahnede iki saat performans sergileyen Erener'e hayranları da eşlik etti.
Erener, konser sonunda izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.