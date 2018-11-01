"Şenlik paraları" ağaç olarak yeşeriyor

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de yaşayan 61 yaşındaki emekli teknisyen Mustafa Göçer, köylerde şenlik düzenlemek için toplanan paralarla tohum ve fidan alınarak ağaçlandırma yapılmasına aracılık ediyor.

Fidan dikmeye 7 yaşında başlayan Mustafa Göçer, emekli olduktan sonra kurduğu doğa yürüyüşü gruplarıyla çoğunluğu öğrenci onlarca kişiye doğa sevgisi aşılamanın mücadelesini veriyor.

Yeşile olan sevgisiyle on binlerce tohumu ve fidanı toprakla buluşturan Göçer, emekli olduktan sonra da bu tür çabalarına devam etti.



Köy köy gezen Göçer, buralarda çeşitli şenlikler için yapılan harcamaların doğaya katkı sağlayacak bir niteliğe kavuşturulması için "Fidan dikme şenlikleri" fikrini geliştirdi. Köylüleri şenlik için toplanan paralarla fidan ve tohum alınması yönünde ikna eden Göçer, çevre duyarlılığının artmasına da aracılık etti.

Hem köylülerin şenlikler için gereksiz harcama yapmasının önüne geçen hem de insanlara doğa sevgisi aşılayan Göçer, düzenlediği etkinliklerde satın alınan tohum ve fidanları, köylüler ve öğrencilerle toprakla buluşturuyor.

Mustafa Göçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son üç yıldır köylere giderek, ağaçlandırma konusunda çaba sarf ettiğini anlattı.

Göçer, şöyle konuştu:

"Köylerde pilav şenliklerinde dünyanın masrafı yapılıyor. Herkes pilavını yiyip çekip gidiyor ve geriye bir şey kalmıyor. Ben de köylerdeki pilav şenliklerini 'Fidan dikme şenliklerine' dönüştürme kararı aldım. Her köyün bir meyveliği ve ormanı olmasını istiyorum. Her sene yapılacak şenliklerle bu amacımın gerçekleşmesini istiyorum. Çünkü Anadolu'nun ormana ihtiyacı var. Kayseri'nin yüzde 8'i orman, bu çok düşük bir rakam. Bu şenliği üç senedir düzenliyorum ve bunu Amarat köyünde başlattım. Bu etkinliği tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmak istiyorum. Doğa kulüpleri çevresinde öğrencilerle bu etkinlikleri gerçekleştiriyorum. Şu ana kadar 5-6 köyde bu programı düzenleyebildik. Son iki yılda 6 bin civarında fidan dikimi gerçekleştirdik. Bu rakamı köylülerin de katılımını sağlayarak arttırmaya çalışıyoruz."

Köylülerin de fidan dikiminden çok memnun kaldığını anlatan Göçer, yükseltiye ve toprağın durumuna göre sedir, karaçam, sarıçam, huş, meşe ve yabani meyve fidanlarının dikildiğini vurguladı.

- "Köyde şenlikleri iptal ettik, fidan dikiyoruz"

Erciyes Üniversitesinde okuyan Cansu Çalışkan da fidan diktikleri köyde tüketime dayalı bir şenliğin üretime dönüştüğünü belirtti.

Öğrencilerden Mustafa Öner ise etkinlikle geleceğe yatırım yaptıklarını ve bu durumun kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Köylülerden Doğan Köse, "Etkinliklerimiz geleceği kurtarmak adına önemli. Bu tür etkinliklerin kendi köyümüzle sınırlı kalmaması ve bütün köylerin örnek alması gerekli. Köy şenliklerinin 'Fidan şenliği' olması için çalışıyoruz." dedi.

Köydeki şenlikleri iptal ettiklerini, fidan dikmeye başladıklarını anlatan Kamber Yerlice ise tüm Türkiye'nin bu tür etkinlikler yapması gerektiğini söyledi.