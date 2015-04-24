Senfoni’den Çocuklara Özel Konser

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile Mersin Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu özel bir konser düzenledi.Eskişehir Senfoni Orkestrası ile Mersin Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konser düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı’nda, gerçekleştirilen konserin orkestra şefiğini Aytuğ Ülgen, koro şefliğini ise Reyhan Bezdüz yaptı. Peter ve Kurt (Müzikli Masal) ile başlayan konserde çocuklar, anlatıcı Devrim Özder’in eşliğinde enstrümanları öğrenip keyifli vakit geçirdiler. Yapılan açıklamaya göre; Mersin Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosunun solist ve koro halinden seslendirdiği eserler büyük beğeni topladı. Serge Prokofiev’in Peter ve Kurt, Barış Manço’nun "Bugün Bayram" ve "23 Nisan" adlı eserlerinin seslendirildiği konser sonrasında çocuk korosu ve senfoni orkestrası dakikalarca ayakta alkışlandı.