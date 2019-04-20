Selçuklu sultanlarının kabrinde kapsamlı restorasyon

KONYA (AA) - ENGİN ÖZEKİNCİ - Konya'da Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Alaaddin Camisi'nin bahçesindeki 8 Selçuklu sultanının türbesinde yürütülen restorasyonda sona yaklaşıldı.

Kent merkezindeki Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın ismini taşıyan ve diğer adı Sultanlar Camisi anlamına gelen Alaaddin Camisi'nde, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yapılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Yapımına Selçuklu Sultanı 1. Rükneddin Mesud tarafından başlanan cami, Alaaddin Keykubat döneminde 1221 yılında ibadete açıldı. Caminin iç avlusundaki türbede Selçuklu sultanları 1. Mesut, 2. Kılıçaslan, 2. Rükneddin Süleyman, 1. Gıyaseddin Keyhüsrev, Alaaddin Keykubat, 2. Gıyaseddin Keyhüsrev, 2. Kılıçaslan ile 3. Gıyaseddin Keyhüsrev'in mezarları da yer alıyor.

Konya Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç, AA muhabirine, caminin avlusunda Selçuklu Dönemi'ne ait iki türbenin yer aldığını dile getirdi. Genç, şunları belirtti:

"Bu türbelerden birine hiç defin yapılmamış. Hatta türbenin üzerinde bulunan örtü bile tamamlanamamış. Avludaki üstü kapalı türbede 8 Selçuklu sultanı metfun bulunuyor. O dönemde sultanlar mumya ağırlıklı defnedildiği için bunlar zamanla bozulmuş. Bazı rivayetlere göre de kemiklerin karıştığı söyleniyor. Bu kemiklerin ayrıştırılması için de çalışma başlattık. Mezar odasındaki kabirleri tek tek kazdık. Burada temizleme çalışmaları yapıldı. Şu anda kemiklerin sultanlara göre ayrımları da gerçekleştirildi. Daha sonra kefenleme işlemi yapıldı ve kabirlerine yerleştirildi. Cenazelerin üzeri tahta kapaklarla örtüldü. Özel bir programla kabirleri toprakla buluşturacağız."

- "Ziyaretçi yoğunluğunun yaşanacağını düşünüyoruz"

Genç, avluda sultanların ailelerinin de kabirlerinin bulunduğunu anımsatarak, "Bunların da restorasyonu yapılarak defin işlemi gerçekleştirildi. Sandukaların onarım ve restorasyonu tamamlanınca ziyarete açmayı planlıyoruz. Ancak şu anda restorasyonu devam ediyor. Bittiğinde tekrar ziyaretçi yoğunluğunun yaşanacağını düşünüyoruz." diye konuştu.



Çalışmaların özenle yürütüldüğüne dikkati çeken Genç, Alaaddin Camisi'nin ibadete açık olduğunu, mihrapta çini çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.