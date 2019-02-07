Selçuklu emiri Karatay için 765 yıl sonra puşide dikildi

KONYA (AA) - SAVAŞ GÜLER - Anadolu Selçuklu Devleti Emiri Celaleddin Karatay'ın ölümünden 765 yıl sonra, Konya'daki türbesinde bulunan sandukası için hattat Hüseyin Öksüz öncülüğündeki ekip tarafından puşide dikildi.

Konya Olgunlaşma Enstitüsünce Anadolu Selçuklu Devleti emirlerinden Celaleddin Karatay'ın sandukasına puşide tasarlanması için çalışma başlatıldı.

TBMM Üstün Hizmet Ödülü sahibi olan, uluslararası yarışmalarda aldığı dereceler ve yetiştirdiği öğrencilerle tanınan hattat Hüseyin Öksüz öncülüğünde çalışmalara başlayan 60 kişilik ekip, yaklaşık bir yıl süren çalışmayla puşideyi tamamladı.

Üzerine Tevbe ve Nahl surelerinden ayetler ve besmele işlenen puşide, Karatay Müzesi'ndeki restorasyonun tamamlanmasının ardından türbedeki sandukaya serilecek.

Enstitü Müdürü Emel Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Celaleddin Karatay'ın 1254 yılında vefat ettiğini, şimdiye kadar türbesindeki sandukanın puşidesinin olmadığını söyledi.

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi iş birliğiyle, emirin ölümünden 765 yıl sonra sandukası için puşide hazırladıklarını belirten Tosun, "Sandukada önceden puşide olmadığı için yeni tasarım yapıldı. Karatay'ın yaşadığı dönem ve kişisel özellikleri araştırılarak, puşidenin rengi, kumaşı ve deseni ona göre tasarlandı. Bu nedenle zorlu bir aşamadan geçti." dedi.

Tosun, tamamlanan puşidenin tasarım aşamasının yaklaşık 10 ay, işlenmesi ve dikiminin ise 2 ay sürdüğünü bildirdi.

Hat sanatının usta ismi Öksüz'ün, puşidenin deseninden tezhibine kadar her konuda kendilerine yol gösterdiğini anlatan Tosun, "Hüseyin Öksüz hocamız, puşide üzerine yazılacak ayetleri belirledi. Karatay'ın kişiliğine uygun ayet ve desenleri kullandık diyebiliriz." şeklinde konuştu.