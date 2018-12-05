Şeb-i Arus için marka tescili hatırlatması

KONYA (AA) - Konya Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, yurt içi ve dışında Şeb-i Arus adı altında yapılacak etkinliklerin, marka tescilinden doğan haklar nedeniyle Konya Kültür ve Turizm Müdürlüğünden izin alınarak yapılabileceğini bildirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yarar, yazılı açıklamasında, 1950'li yıllardan itibaren Mevlana'yı anma törenlerinin, zaman içerisinde kurumsallaştığı belirtildi.

Şeb-i Arus'un, Cumhuriyet tarihinin en köklü kültür sanat etkinliği olan Mevlana'yı Anma Törenleri'nin ilk başladığı günden önce de Mevleviler arasında Hz. Mevlana'nın vefat gününü anlattığının bilindiğini ifade eden Yarar, şunları kaydetti:

"Hatta 'Şeb-i Arus' ibaresi, manevi dünyamızın diğer uluları için de kullanılan bir tabir olmasına rağmen, tıpkı Mesnevi deyince Mevlana'nın Mesnevisi'nin, Mevlana deyince sadece Hazreti Mevlana Muhammed Celaleddin'in hatırlandığı gibi artık sadece Hazret-i Mevlana'nın vefat gününü anlatmak üzere kullanılır olmuştur. Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak birkaç yıldır devam eden çalışmalarla 'Şeb-i Arus' ibaresinin sadece 17 Aralık'ı ve Hazret-i Mevlana ile ilgili anma törenlerini ifade etmesine yönelik marka tescil başvurusunda bulunulmuştur."

- "Konya dışında yapılan etkinliklerle ilgili sorumluluğumuz bulunmuyor"

Yarar, başvuruya ilişkin hukuki sürecin tamamlandığını vurgulayarak, açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Şeb-i Arus Hz. Mevlana'nın Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin, Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü adına marka tescili yapılmıştır. Ülkemizde veya ülke dışında Şeb-i Arus adı altında yapılacak etkinlikler, marka tescilinden doğan haklarımıza binaen tarafımızdan izin alınmak suretiyle yapılabilir. Aralık ayında Konya dışında zaman zaman Şeb-i Arus adıyla düzenlenen etkinlikler, bizim iznimiz ve bilgimiz dahilinde değildir. 7-17 Aralık tarihleri arasında Konya'da düzenlemiş olduğumuz Şeb-i Arus etkinlikleri haricinde Konya dışında yapılan etkinliklerle ilgili sorumluluğumuz olmadığını ve marka tescilinden doğan haklarımızı saklı tuttuğumuzu Türk kamuoyu ile paylaşmayı görev bilir ve saygılar sunarız."