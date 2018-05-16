SDT'de görev değişimi

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosunda (SDT) müdürlük görevine Volkan Gündüz getirildi.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, 2012 yılından itibaren SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni olarak görev yapan Murat Gökçer’in yerine, SDT'de oyuncu ve yönetmen olarak görev yapan Volkan Gündüz atandı.

Ankara'da 1977 yılında dünyaya gelen Volkan Gündüz, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanat Dalı Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Sinema, televizyon ve müzikallerde rol alan Gündüz, birçok oyunun koreograflığını ve yönetmenliğini üstlendi. Gündüz, 2010 yılından bu yana SDT'de sanatçı olarak görev yapıyordu.

En son, 100’ncü gösterim yaparak bölge tiyatrolarında bir ilke imza atan “39 Basamak” ile “Leyla ile Mecnun” isimli oyunu yöneten Gündüz, “Kedime Kıyamam” adlı oyunda canlandırdığı “Wolfgang Jaeger” karakteri ile tiyatro seyircisinden yoğun beğeni toplamıştı.

