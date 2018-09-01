SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), Sivas Valiliğinin koordinatörlüğünde düzenlenecek, "4 Eylül Sivas Kongresi Kültür ve Sanat Şenlikleri 99. Yıl Dönümü Kutlama Programı" kapsamında, Atatürk'ün Sivas'a gelişini ve Sivas Kongresi'nin temsili canlandırmasını yapacak.

SDT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, canlandırma programının hazırlıklarını 28 kişilik kadroyla geçekleştiren SDT, bu yıl hazırladığı farklı bir temayla, izleyicilere 4 Eylül Sivas Kongresi'nin ruhunu ve heyecanını yaşatmayı amaçlıyor.

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya ile SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Gündüz, 4 Eylül Salı günü Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'nde gerçekleşecek temsili 4 Eylül Sivas Kongresi canlandırmasının çalışmalarını izledi.

Gündüz, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin canlandırmasının sadece 45 dakikalık bir temsilden öte, o günkü ruhu seyircilere aktararak Milli Mücadele ruhunu bir kez daha yaşatmayı amaçladığını ifade etti. Canlandırmanın gerçekleşeceği Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesinin her odasında ayrı bir kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan Gündüz, "Bu nedenle sanatçılarımız her odada canlı performans sunacak. Böylece gerçekleştirilecek canlı performanslarla o destansı kahramanları bir kez daha hatırlatmış olacağız. Bu canlı performans çalışmasını ilerleyen süreçte, halkımızla iç içe, şehrimizin önemli yerlerinde devam ettirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.